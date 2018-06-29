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"Rotina"

Após exames em SP, Temer deve retornar a Brasília ainda nesta sexta-feira

Temer foi submetido na noite desta quinta a uma avaliação cardiológica 'de rotina' no Hospital Sírio Libanês, localizado na região central da capital paulista

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 13:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 13:22
Após passar por exames cardiológicos em São Paulo na noite desta quinta-feira, 28, o presidente Michel Temer deve retornar a Brasília ainda na manhã desta sexta-feira, 29 conforme previsão do Planalto. Na agenda oficial, por enquanto, estão previstos apenas despachos internos.
Conforme a assessoria da Presidência, Temer foi submetido na noite desta quinta a uma avaliação cardiológica "de rotina" no Hospital Sírio Libanês, localizado na região central da capital paulista. A informação oficial é que "todos os exames estavam dentro da normalidade" e o presidente foi liberado pela equipe médica logo em seguida.

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