Após exames em SP, Temer deve retornar a Brasília ainda nesta sexta-feira

Após passar por exames cardiológicos em São Paulo na noite desta quinta-feira, 28, o presidente Michel Temer deve retornar a Brasília ainda na manhã desta sexta-feira, 29 conforme previsão do Planalto. Na agenda oficial, por enquanto, estão previstos apenas despachos internos.

Conforme a assessoria da Presidência, Temer foi submetido na noite desta quinta a uma avaliação cardiológica "de rotina" no Hospital Sírio Libanês, localizado na região central da capital paulista. A informação oficial é que "todos os exames estavam dentro da normalidade" e o presidente foi liberado pela equipe médica logo em seguida.