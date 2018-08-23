Após divisão da base, Luciano presta contas em clima amistoso

Prefeito Luciano Rezende fez prestação de contas em clima amistoso na Câmara de Vereadores Crédito: Diego Alves/ Prefeitura de Vitória

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), prestou contas do primeiro semestre de 2018 sem dificuldade e em clima de cooperação com os vereadores, durante sessão na Câmara da capital nesta quarta-feira (22). Isso aconteceu depois que a base ficou "dividida" durante as eleições da Mesa Diretora há um mês.

Luciano mostrou as principais realizações feitas na cidade na primeira metade do ano e anunciou algumas novidades, como o aprimoramento do Cerco Inteligente de Segurança, que vai identificar quem estiver com arma de fogo ou arma branca na capital e tomar medidas imediatamente após o flagrante pelas câmeras.

Depois das principais realizações da prefeitura serem apresentadas, a Mesa Diretora da Casa abriu para os questionamentos dos vereadores.

O primeiro a falar, o vereador Roberto Martins, do PTB, questionou a pouca antecedência que a prestação de contas foi marcada. O ofício foi enviado na noite da terça-feira (21), apenas um dia antes.

Segundo Martins, não deu tempo de se reunir com a sua base, nem convidar a comunidade para participar desse momento ou mesmo apontar questionamentos para a gestão municipal.

O prefeito se defendeu dizendo que tinha se colocado à disposição da Câmara desde o dia 12 de julho, como acontece todos os semestres.

Já quase ao final da sessão, o presidente da Mesa Diretora, Vinícius Simões (PPS), explicou que esse pedido tinha sido lido na Câmara e que os vereadores concordaram que a apresentação aconteceria depois da votação do Plano Diretor Urbano (PDU) e também da eleição da Mesa Diretora para o biênio 2019-2020. Simões ainda pediu que o colega "prestasse mais atenção" nas atividades da Casa.

PEDIDO ANTIGO

Entre os diversos pedidos dos vereadores, estava o questionamento sobre os esforços da prefeitura para a conclusão das obras na avenida Leitão da Silva, que é de responsabilidade do governo do Estado e se arrasta há anos na capital.

Luciano afirmou que não encontra espaço para diálogo com o governo estadual. "Os recursos que nós recebemos no governo anterior, que já estavam depositados na conta da prefeitura, com documentos assinados, foram retirados de volta. Até a parada de 7 de setembro foi retirada da cidade. É a única capital brasileira que não tem parada da Independência. É simbólico. Demonstra a forma como a cidade está sendo tratada", afirmou o prefeito durante a sessão.

Luciano Rezende presta contas na Câmara Municipal de Vitória Crédito: Diego Alves/ Prefeitura de Vitória

O QUE FOI APRESENTADO

Acompanhado dos secretários e outros membros da equipe de governo, Luciano dividiu a prestação de contas em cinco frentes:

"Cidade Justa"  Com ações de manutenção de abrigos de ônibus, contenção de encostas, limpeza de bueiros, obras de urbanização, inclusão social, etc.

"Cidade do Bem"  A cidade recebeu novas viaturas da Guarda Municipal, foi lançado um aplicativo para alertas de áreas de risco, obras de infraestrutura no bairro Conquista, entrega de escrituras de terrenos da Grande São Pedro, entre outras ações.

"Cidade Inteligente" - Com captação de recursos para obras de infraestrutura e saneamento, disponibilização de internet de graça em pontos da cidade, agendamento online de consultas médicas e a instalação de 10 relógios digitais.

"Cidade Feliz"  Obras de paisagismo na orla de Camburi, implantação da Linha Verde e circulação do ônibus panorâmico em pontos turísticos de Vitória.

"Cidade Saudável"  Abertura de 45 novas vagas no Bolsa Atleta, reformas nas academias de Itararé e Tancredão, e inauguração em novos bairros, conclusão de obras em unidade de saúde, criação de unidade de conservação marinha e plantio de árvores e construção de usina para gerar energia solar na Praça do Papa.