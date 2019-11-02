O ex-deputado José Carlos Gratz Crédito: Guilherme Ferrari - 07/04/2015

O ex-deputado estadual José Carlos Gratz e outras três pessoas são considerados foragidos da Justiça já há 10 dias. Condenados pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJES) em ação relativa ao "Esquema das Associações" , eles tiveram mandado de prisão expedido no dia 21 de outubro e houve tentativas da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic) de cumpri-los, desde o último dia 22 de outubro. Até esta sexta-feira (1º), no entanto, eles não foram encontrados e nem se apresentaram à polícia.

Os advogados de Gratz já apresentaram ao STF um pedido de extensão dos efeitos da liminar que beneficiou Flávio Nogueira. A reportagem tentou contato com o ex-deputado por telefone, mas as ligações ou caíram na caixa postal ou não foram atendidas. No dia 24 de setembro, a TV Gazeta esteve no prédio onde ele mora, na Praia do Canto, em Vitória, e, segundo vizinhos, ele tem levado uma vida normal, circula pelo condomínio e até vai à padaria.

Os outros foragidos são a ex-esposa de André Nogueira, Renata Peixoto Silva, o ex-deputado estadual Almir Braga Rosa e o empresário João Batista Lima de Oliveira. Todos eles também acionaram o STF para pedir a extensão dos efeitos do habeas corpus de Flávio Nogueira. O relator é o ministro Marco Aurélio Mello, que já se manifestou contrário à execução provisória da pena após condenação em segunda instância e antes do trânsito em julgado.

Your browser does not support the audio element. Após dez dias, Gratz e outras três pessoas continuam foragidos -

O advogado Leonardo Picoli Gagno, que representa Almir e João Batista, afirmou que eles estão aguardando a decisão sobre a liminar. "Pela informação que tenho, eles não foram procurados. Almir mora em Afonso Cláudio e João Batista em Cachoeiro de Itapemirim. Eles têm o direito de se resguardar e esperar o Judiciário", afirmou. Já o advogado de Renata não deu retorno à reportagem.

A Polícia Civil não retornou o contato da reportagem até a publicação desta matéria.

O CASO

Gratz, André Nogueira e os outros cinco réus foram condenados pelos crimes de lavagem de dinheiro e peculato, que é quando o funcionário público se apropria ou desvia dinheiro em proveito próprio. O processo é referente ao desvio de R$ 4,1 milhões da Assembleia para a Lineart - empresa da família Nogueira usada como "lavanderia" de recursos desviados do Legislativo, entre 1999 e 2002 - e a primeira em ação penal sobre o "Esquema das Associações".

O esquema funcionava mediante simulação de pagamentos a entidades diversas, tais como associações, igrejas, sindicatos e, segundo investigações da Receita Federal, desviou, ao todo, R$ 26,7 milhões da Assembleia. Cheques assinados pelo ex-presidente do Legislativo José Carlos Gratz e pelo ex-diretor-geral da Casa André Nogueira, e supostamente destinados a essas entidades, eram depositados em contas de beneficiários do esquema.