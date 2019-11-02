O ex-deputado estadual José Carlos Gratz e outras três pessoas são considerados foragidos da Justiça já há 10 dias. Condenados pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJES) em ação relativa ao "Esquema das Associações", eles tiveram mandado de prisão expedido no dia 21 de outubro e houve tentativas da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic) de cumpri-los, desde o último dia 22 de outubro. Até esta sexta-feira (1º), no entanto, eles não foram encontrados e nem se apresentaram à polícia.
Neste mesmo processo, o ex-diretor da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, André Nogueira, e o empresário Cézar Cruz Nogueira, que são irmãos, continuam presos na Penitenciária de Segurança Média 1, segundo a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus). O terceiro irmão deles, o procurador do Estado Flávio Cruz Nogueira, que também chegou a ser preso no dia 21, conseguiu uma liminar em um habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).
Os advogados de Gratz já apresentaram ao STF um pedido de extensão dos efeitos da liminar que beneficiou Flávio Nogueira. A reportagem tentou contato com o ex-deputado por telefone, mas as ligações ou caíram na caixa postal ou não foram atendidas. No dia 24 de setembro, a TV Gazeta esteve no prédio onde ele mora, na Praia do Canto, em Vitória, e, segundo vizinhos, ele tem levado uma vida normal, circula pelo condomínio e até vai à padaria.
Os outros foragidos são a ex-esposa de André Nogueira, Renata Peixoto Silva, o ex-deputado estadual Almir Braga Rosa e o empresário João Batista Lima de Oliveira. Todos eles também acionaram o STF para pedir a extensão dos efeitos do habeas corpus de Flávio Nogueira. O relator é o ministro Marco Aurélio Mello, que já se manifestou contrário à execução provisória da pena após condenação em segunda instância e antes do trânsito em julgado.
Após dez dias, Gratz e outras três pessoas continuam foragidos -
O advogado Leonardo Picoli Gagno, que representa Almir e João Batista, afirmou que eles estão aguardando a decisão sobre a liminar. "Pela informação que tenho, eles não foram procurados. Almir mora em Afonso Cláudio e João Batista em Cachoeiro de Itapemirim. Eles têm o direito de se resguardar e esperar o Judiciário", afirmou. Já o advogado de Renata não deu retorno à reportagem.
A Polícia Civil não retornou o contato da reportagem até a publicação desta matéria.
O CASO
Gratz, André Nogueira e os outros cinco réus foram condenados pelos crimes de lavagem de dinheiro e peculato, que é quando o funcionário público se apropria ou desvia dinheiro em proveito próprio. O processo é referente ao desvio de R$ 4,1 milhões da Assembleia para a Lineart - empresa da família Nogueira usada como "lavanderia" de recursos desviados do Legislativo, entre 1999 e 2002 - e a primeira em ação penal sobre o "Esquema das Associações".
O esquema funcionava mediante simulação de pagamentos a entidades diversas, tais como associações, igrejas, sindicatos e, segundo investigações da Receita Federal, desviou, ao todo, R$ 26,7 milhões da Assembleia. Cheques assinados pelo ex-presidente do Legislativo José Carlos Gratz e pelo ex-diretor-geral da Casa André Nogueira, e supostamente destinados a essas entidades, eram depositados em contas de beneficiários do esquema.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público há 16 anos, em 2003, e foi julgado em primeira instância em 2011. Os réus condenados recorreram, e em 2018 o TJES confirmou a decisão. Depois dela, apresentaram ainda, por três vezes, embargos de declaração, um tipo de recurso que serve para esclarecer algum ponto da decisão, mas não pode reformá-la. Por fim, no dia 17 de outubro o Tribunal de Justiça do Espírito Santo determinou que fossem expedidos os mandados de prisão, para que eles começassem a cumprir a pena.