Após condenação, PT se reúne para formalizar candidatura de Lula

O ex-presidente Lula Crédito: Divulgação | Instituto Lula

Um dia depois de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter sido condenado em segunda instância na Justiça, o PT formalizou nesta manhã de quinta-feira, 25, o anúncio do seu nome como pré-candidato a presidente da República. A presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann (PR), anunciou a candidatura logo no início da reunião do Diretório Nacional do partido. Além do ex-presidente, estão presentes na sede da CUT em São Paulo a ex-presidente Dilma Rousseff, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, o deputado José Guimarães e o ex-governador da Bahia Jaques Wagner.

"Depois, essa será uma reunião política, porque estamos lançando a pré-candidatura de Lula à Presidência da República", afirmou Gleisi

A reunião vai contar com a participação de dois advogados, que vão falar sobre o julgamento de quarta, 24, e sobre os próximos passos no processo jurídico de Lula. Quando chegaram, o ex-presidente e os demais os políticos não falaram com a imprensa e foram direto para as dependências da CUT. É grande a presença da imprensa no local.

Lula foi condenado na quarta-feira, 24, em segunda instância pela turma de desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) a 12 anos e 1 mês de prisão, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. Com isso, foi ampliada a pena estabelecida pelo juiz Sérgio Moro, que havia condenado o petista em primeira instância a 9 anos e meio de reclusão.

Apesar da Lei da Ficha Limpa prever que políticos condenados em segunda instância não podem ser candidatos, a decisão do TRF-4 não tira Lula da eleição automaticamente. Uma possível impugnação da candidatura do petista cabe somente ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que deverá levar em conta o que prevê a legislação eleitoral na hora de analisar o caso do ex-presidente.

Gleisi disse que não falaria sobre a condenação, mas afirmou que a reunião era importante em virtude "do momento que estamos vivendo". Ela agradeceu o apoio dos partidos PCdoB, PSOL, PSB, PDT e o PCO e também ao senador Roberto Requião (PMDB-PR), além de movimentos sociais e sindicatos do Brasil e de outros países. "Desde 2014, não via mobilização tão grande da militância. É possível consolidação da centro-esquerda para enfrentar retrocesso.

RADICALIZAÇÃO

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) pregou a "desobediência civil", com ocupação das ruas, contra a decisão da Justiça. "Não nos peçam passividade nesse momento. Há uma ditadura de toga nesse País. Não podemos mais dizer que vivemos numa democracia e agora só temos um caminho: a rebelião cidadã e a desobediência civil", afirmou Lindbergh. "Vão fazer o quê? Prender o Lula? Vão ter de prender milhões de brasileiros antes."