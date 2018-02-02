Após condenação, Lula planeja atos de pré-campanha pelo Brasil

O ex-presidente Lula Crédito: Divulgação | Instituto Lula

Após aparecer na liderança nas intenções de voto ao Planalto na pesquisa Datafolha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu intensificar sua pré-campanha pelo país, a despeito da condenação a 12 anos e um mês de prisão pela segunda instância no último dia 24. A primeira parada deve ser em Belo Horizonte, no dia 7. Ainda em fevereiro, Lula planeja um ato de pré-lançamento de sua candidatura no Nordeste, antes de iniciar uma caravana pelo Rio Grande do Sul. A Amazônia deve ser outro destino da caravana.

Segundo aliados, o ex-presidente não deve mudar o tom dos ataques contra sua condenação nos próximos atos. No entanto, tomará o cuidado de poupar os órgãos superiores. A esperança de petistas é de que o Supremo Tribunal Federal (STF) possa impedir com que ele seja preso. Isto porque os desembargadores que o condenaram determinaram a execução da pena após a apreciação do único recurso a que tem direito na segunda instância, que é o embargo de declaração.

- A Gleisi (presidente do PT) já deu essa sinalização ao defender um voto de confiança aos órgãos superiores - afirma um dirigente do PT, se referindo à entrevista concedida pela senadora à Folha de S.Paulo, na última segunda-feira, quando ela afirmou que confia nas cortes superiores.

O PT deve passar a adotar mais cautela nas críticas contra o judiciário. O alerta ao partido partiu da presidente do STF Carmen Lúcia. A ministra afirmou esta semana que usar o caso de Lula para revisar a decisão sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância seria "apequenar" o tribunal".

 Criticar o absurdo da sentença e recorrer a instâncias superiores, não é criticar toda a Justiça. Pelo contrário, é esperar coerência da mesma. Acreditamos em uma Justiça sem casuísmos, a começar por sem casuísmo contra Lula - afirma um aliado do petista, ao ser questionado sobre a reação do judiciário contra as críticas feitas pelo ex-presidente a sentença dos desembargadores do TRF4.

O PT já fez um ato de lançamento da candidatura de Lula em São Paulo no dia seguinte ao julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). O segundo ato, previsto para a próxima quarta-feira, será feito em um estado governado pelo PT  Fernando Pimentel é o governador de Minas Gerais. O petista também deve fazer uma caravana na Amazônia, na região Norte.