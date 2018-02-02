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Eleições

Após condenação, Lula planeja atos de pré-campanha pelo Brasil

Petistas apostam em decisão favorável do STF e Lula deve poupar críticas a órgãos superiores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 11:34

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 11:34

O ex-presidente Lula Crédito: Divulgação | Instituto Lula
Após aparecer na liderança nas intenções de voto ao Planalto na pesquisa Datafolha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu intensificar sua pré-campanha pelo país, a despeito da condenação a 12 anos e um mês de prisão pela segunda instância no último dia 24. A primeira parada deve ser em Belo Horizonte, no dia 7. Ainda em fevereiro, Lula planeja um ato de pré-lançamento de sua candidatura no Nordeste, antes de iniciar uma caravana pelo Rio Grande do Sul. A Amazônia deve ser outro destino da caravana.
Segundo aliados, o ex-presidente não deve mudar o tom dos ataques contra sua condenação nos próximos atos. No entanto, tomará o cuidado de poupar os órgãos superiores. A esperança de petistas é de que o Supremo Tribunal Federal (STF) possa impedir com que ele seja preso. Isto porque os desembargadores que o condenaram determinaram a execução da pena após a apreciação do único recurso a que tem direito na segunda instância, que é o embargo de declaração.
- A Gleisi (presidente do PT) já deu essa sinalização ao defender um voto de confiança aos órgãos superiores - afirma um dirigente do PT, se referindo à entrevista concedida pela senadora à Folha de S.Paulo, na última segunda-feira, quando ela afirmou que confia nas cortes superiores.
O PT deve passar a adotar mais cautela nas críticas contra o judiciário. O alerta ao partido partiu da presidente do STF Carmen Lúcia. A ministra afirmou esta semana que usar o caso de Lula para revisar a decisão sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância seria "apequenar" o tribunal".
 Criticar o absurdo da sentença e recorrer a instâncias superiores, não é criticar toda a Justiça. Pelo contrário, é esperar coerência da mesma. Acreditamos em uma Justiça sem casuísmos, a começar por sem casuísmo contra Lula - afirma um aliado do petista, ao ser questionado sobre a reação do judiciário contra as críticas feitas pelo ex-presidente a sentença dos desembargadores do TRF4.
O PT já fez um ato de lançamento da candidatura de Lula em São Paulo no dia seguinte ao julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). O segundo ato, previsto para a próxima quarta-feira, será feito em um estado governado pelo PT  Fernando Pimentel é o governador de Minas Gerais. O petista também deve fazer uma caravana na Amazônia, na região Norte.
No Datafolha, Lula aparece na dianteira em todos os cenários com intenção de voto de até 37%. Já nos casos em que o nome do petista ficou de fora da pesquisa, houve aumento de votos nulos e brancos em até 15 pontos percentuais, com alta mais acentuada nas regiões Nordeste e Norte e na faixa salárial de até dois salários mínimos.

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