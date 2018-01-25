Após condenação, candidatura de Lula depende de uma série de recursos

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decisão unânime, pela manutenção da condenação do petista e ainda com pena aumentada de nove anos e seis meses para 12 anos e um mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no entanto, foi um revés significativo. O pior cenário possível para o ex-presidente. Que o julgamento dos recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) nesta quarta-feira (24) não seria o fim da linha para o ex-presidente Lula (PT) já se sabia. Outros recursos já se avizinhavam mesmo antes dos votos dos desembargadores da 8ª Turma da Corte serem proferidos. A, pela manutenção da condenação do petista e ainda com pena aumentada de nove anos e seis meses para 12 anos e um mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no entanto, foi um revés significativo. O pior cenário possível para o ex-presidente.

Há mais capítulos a seguir, no entanto, no próprio TRF-4 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), se o PT, como já havia anunciado, mesmo assim registrar o pedido de registro de candidatura, até 15 de agosto. E a própria liberdade do ex-presidente está em jogo.

Embargos de declaração

Após a publicação da decisão desta quarta, a defesa poderá apresentar os chamados embargos de declaração. Eles não têm o poder de mudar o resultado do julgamento, servem apenas para esclarecer pontos da sentença (no caso, do acórdão, uma vez que foi uma decisão tomada por vários magistrados). Esses embargos serão julgados pelos mesmos três desembargadores da 8ª Turma do TRF-4. Depois da publicação do julgamento dos embargos, estará concluída a fase no tribunal sediado em Porto Alegre.

Prisão

já votou pela prisão do ex-presidente quando tudo estiver terminado na segunda instância. "Determino que, assim que exaurida a segunda instância (julgamento de embargos no próprio TRF-4), que se oficie ao juízo de primeiro grau (juiz federal Sérgio Moro) para que dê, sim, início ao cumprimento da pena". A partir daí, a prisão do ex-presidente, para a execução provisória da pena após essa condenação em segunda instância, pode ser determinada. O Supremo Tribunal Federal (STF) já deu o aval para o encarceramento em situações como essa, mas a prisão não é regra, é avaliada caso a caso. No julgamento desta quarta, o desembargador Leandro Paulsenquando tudo estiver terminado na segunda instância. "Determino que, assim que exaurida a segunda instância (julgamento de embargos no próprio TRF-4), que se oficie ao juízo de primeiro grau (juiz federal Sérgio Moro) para que dê, sim, início ao cumprimento da pena".

Efeito suspensivo

Mesmo com a condenação confirmada, o ex-presidente pode ser beneficiado por uma liminar (decisão provisória) do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou do STF para suspender os efeitos da decisão do TRF-4 e, assim, suspender a inelegibilidade. É que a Lei da Ficha Limpa prevê que quem tem condenação por órgão colegiado, como é a 8ª Turma do TRF-4, fica inelegível por oito anos. A Lei da Ficha Limpa também prevê, no entanto, que, se esse dispositivo da liminar com efeito suspensivo for acionado, a ação passa a tramitar com prioridade. Uma reposta, positiva ou negativa, definitiva pode vir rapidamente.

A defesa do ex-presidente também pode tentar suspender no STF ou STJ uma eventual ordem de prisão.

Registro de candidatura

Tudo o que ocorreu nesta quarta e ainda os recursos que estão por vir, no entanto, não têm reflexos automáticos para impedir o ex-presidente de disputar as eleições para a Presidência da República este ano. Somente o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode deliberar sobre isso. E apenas quando o PT fizer o pedido de registro da candidatura de Lula, em agosto. Aí, com base na decisão do TRF-4, a candidatura pode ser impugnada, ou seja, questionada. O TSE, então, deve indeferir o pedido. Lula ainda poderá recorrer dessa decisão, no entanto, ao próprio TSE. Enquanto não houver uma decisão definitiva, o ex-presidente pode continuar a fazer campanha, até na hipótese de estar atrás das grades (a campanha, neste caso, obviamente, não seria feita por ele próprio, mas pelo partido). Após a decisão final da Justiça Eleitoral quanto ao registro, resta apenas apelar ao STF.

Substituto

Se Lula perder em todas as instâncias na questão eleitoral, o PT terá até 20 dias antes da eleição em 1º turno, ou seja, 17 de setembro, para trocar o candidato nas urnas.

ELEITO E PRESO

O ideal para não confundir a cabeça do eleitor e dar segurança ao processo eleitoral é que a definição sobre a candidatura de Lula esteja definida, em definitivo, até antes do primeiro turno das eleições, marcado para 7 de outubro. Advogados e juristas ouvidos pela reportagem acreditam que o desfecho não vai demorar, até porque o próprio Judiciário não iria querer se ver envolto por tanto tempo nesta situação. Mas para o advogado eleitoral Marcelo Nunes, a defesa do ex-presidente pode esticar muito o calendário da angústia processual.

"Um candidato sub judice pode fazer toda a campanha e a propaganda eleitoral. O Lula vai poder registrar a candidatura e fazer campanha como todos os outros candidatos. Caso o TSE negue o registro dele, ele vai recorrer ao STF e certamente o STF só vai julgar isso depois das eleições", prevê. Isso tudo sem nem ter pedido a liminar no STJ ou STF para suspender a inelegibilidade, segundo Nunes. "O TSE vai demorar no mínimo uns 30 dias para julgar esse processo e tem embargos, pode ir até a 45 dias", sustenta.

"Se eu fosse advogado dele só ia tentar essa liminar após a eleição. Sendo ele eleito, pediria a liminar. Se ele conseguir a liminar com efeito suspensivo é deferido o registro. A lei não fala o prazo em que você tem que conseguir a liminar. Se eu fosse o advogado do caso não pediria agora porque é mais difícil de conseguir. Após a eleição, se ele for eleito, é mais fácil. A gravidade dos fatos vai ajudá-lo a conseguir essa liminar', acredita o advogado eleitoral.