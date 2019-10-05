Apoiadores fazem carreata em defesa de Capitão Assumção em Vitória

Apoiadores fazem carreata em defesa do deputado estadual Capitão Assumção Crédito: José Carlos Schaeffer

O grupo saiu - em aproximadamente 20 veículos -, do parque Tancredão, no bairro Mário Cypreste, seguiu pela rodovia Serafim Derenzi, cortando os bairros da região da Grande São Pedro, até a saída no quartel da Polícia Militar, já na altura de Maruípe. De lá, a previsão era de que o grupo seguisse à Praia do Canto, onde o ato seria encerrado.

Durante o percurso, os apoiadores bradavam palavras de apoio a Assumção, afirmando que a carreata era pela "defesa das palavras do Capitão, pela gente de bem e que bandido bom é bandido morto".

Cartaz colado em veículos que participaram da carreata mostra Assumção segurando uma arma Crédito: José Carlos Schaeffer

Apoiador de Capitão Assumção e membro do Movimento Direita de Cariacica, o jovem Fábio Gabriel Miranda, 21, falou sobre a carreata em suporte ao parlamentar.

"Estamos aqui com boa vontade para dar força ao Capitão. Eu acho meio injusto ele ser perseguido assim, sendo difamado, às vezes mal compreendido por alguns setores da sociedade, por uma parte da mídia. E nós, o povo, vamos apoiar ele. Nós vemos que nele as ideias que representam o conservadorismo, o que tem demonstrado na Assembleia Legislativa", disse.

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