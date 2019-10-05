Apoiadores fazem carreata em defesa de Capitão Assumção em Vitória

Após fazer declarações polêmicas nas últimas semanas, como a de recompensar quem matasse suspeitos de um assassinato em Cariacica e de dizer que a juíza que o condenou por participação na greve da PM é incompetente, o deputado estadual Capitão Assumção (PSL) recebeu o apoio durante manifestação em Vitória. Na manhã deste sábado (5), apoiadores do parlamentar fizeram uma carreata pela Capital em defesa do militar.
O grupo saiu - em aproximadamente 20 veículos -, do parque Tancredão, no bairro Mário Cypreste, seguiu pela rodovia Serafim Derenzi, cortando os bairros da região da Grande São Pedro, até a saída no quartel da Polícia Militar, já na altura de Maruípe. De lá, a previsão era de que o grupo seguisse à Praia do Canto, onde o ato seria encerrado.
Durante o percurso, os apoiadores bradavam palavras de apoio a Assumção, afirmando que a carreata era pela "defesa das palavras do Capitão, pela gente de bem e que bandido bom é bandido morto".
Apoiador de Capitão Assumção e membro do Movimento Direita de Cariacica, o jovem Fábio Gabriel Miranda, 21, falou sobre a carreata em suporte ao parlamentar.
"Estamos aqui com boa vontade para dar força ao Capitão. Eu acho meio injusto ele ser perseguido assim, sendo difamado, às vezes mal compreendido por alguns setores da sociedade, por uma parte da mídia. E nós, o povo, vamos apoiar ele. Nós vemos que nele as ideias que representam o conservadorismo, o que tem demonstrado na Assembleia Legislativa", disse.
DECLARAÇÃO POLÊMICAS
No dia 11 de setembro, Capitão Assumção usou a tribuna da Assembleia Legislativa para oferecer R$ 10 mil a quem matar o suspeito de ter assassinado a jovem Maiara de Oliveira, em Cariacica. A fala gerou repercussão nacional e será motivo de investigação por parte da corregedoria da Casa.
Já no último dia 30, o parlamentar criticou duramente a juíza Gisele Souza de Oliveira, da 4ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou por liderar a greve da Polícia Militar em fevereiro de 2017. O parlamentar disse que a magistrada é incompetente para apreciar o caso, e sua sentença ridícula.