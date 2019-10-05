Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após declarações polêmicas

Apoiadores fazem carreata em defesa de Capitão Assumção em Vitória

O grupo, em cerca de 20 veículos, saiu do parque Tancredão no bairro Mário Cypreste e seguiu pela rodovia Serafim Derenzi

Publicado em 05 de Outubro de 2019 às 15:48

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

05 out 2019 às 15:48
Apoiadores fazem carreata em defesa do deputado estadual Capitão Assumção Crédito: José Carlos Schaeffer
Após fazer declarações polêmicas nas últimas semanas, como a de recompensar quem matasse suspeitos de um assassinato em Cariacica e de dizer que a juíza que o condenou por participação na greve da PM é incompetente, o deputado estadual Capitão Assumção (PSL) recebeu o apoio durante manifestação em Vitória. Na manhã deste sábado (5), apoiadores do parlamentar fizeram uma carreata pela Capital em defesa do militar.
O grupo saiu - em aproximadamente 20 veículos -, do parque Tancredão, no bairro Mário Cypreste, seguiu pela rodovia Serafim Derenzi, cortando os bairros da região da Grande São Pedro, até a saída no quartel da Polícia Militar, já na altura de Maruípe. De lá, a previsão era de que o grupo seguisse à Praia do Canto, onde o ato seria encerrado.
Durante o percurso, os apoiadores bradavam palavras de apoio a Assumção, afirmando que a carreata era pela "defesa das palavras do Capitão, pela gente de bem e que bandido bom é bandido morto".
Cartaz colado em veículos que participaram da carreata mostra Assumção segurando uma arma Crédito: José Carlos Schaeffer
Apoiador de Capitão Assumção e membro do Movimento Direita de Cariacica, o jovem Fábio Gabriel Miranda, 21, falou sobre a carreata em suporte ao parlamentar.
"Estamos aqui com boa vontade para dar força ao Capitão. Eu acho meio injusto ele ser perseguido assim, sendo difamado, às vezes mal compreendido por alguns setores da sociedade, por uma parte da mídia. E nós, o povo, vamos apoiar ele. Nós vemos que nele as ideias que representam o conservadorismo, o que tem demonstrado na Assembleia Legislativa", disse.

DECLARAÇÃO POLÊMICAS

No dia 11 de setembro, Capitão Assumção usou a tribuna da Assembleia Legislativa para oferecer R$ 10 mil a quem matar o suspeito de ter assassinado a jovem Maiara de Oliveira, em Cariacica. A fala gerou repercussão nacional e será motivo de investigação por parte da corregedoria da Casa.
Já no último dia 30, o parlamentar criticou duramente a juíza Gisele Souza de Oliveira, da 4ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou por liderar a greve da Polícia Militar em fevereiro de 2017. O parlamentar disse que a magistrada é incompetente para apreciar o caso, e sua sentença ridícula.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados