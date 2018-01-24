Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Julgamento

Apoiadores de Lula começam a deixar área próxima a fórum

Militantes ocupavam o local desde o início da manhã para acompanhar o julgamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 20:11

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 20:11

O ex-presidente Lula Crédito: Instituto Lula | Divulgação
Enquanto o revisor Leandro Paulsen lia os seus votos, boa parte dos apoiadores do ex-presidente Lula começaram a deixar a área proxima à sede do Tribunal Regional Federal da 4 Região (TRF-4) onde se concentravam desde o início da manhã desta quarta-feira (24).
O forte calor e a saída de ônibus de caravanas para cidades distantes eram os motivos alegados pelas militantes para deixar o local antes da conclusão do julgamento. O professor Sidelúcio Senra pegaria um ônibus para a cidade de Leopoldina em Minas Gerais às 18h.
"Espero 3 a 0 pela condenação porque já está tudo armado", disse Sidelúcio, que é vice-presidente do PT em sua cidade.
Os principais dirigentes do partido já deixaram Porto Alegre.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados