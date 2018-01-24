Apoiadores de Lula começam a deixar área próxima a fórum

O ex-presidente Lula Crédito: Instituto Lula | Divulgação

Enquanto o revisor Leandro Paulsen lia os seus votos, boa parte dos apoiadores do ex-presidente Lula começaram a deixar a área proxima à sede do Tribunal Regional Federal da 4 Região (TRF-4) onde se concentravam desde o início da manhã desta quarta-feira (24).

O forte calor e a saída de ônibus de caravanas para cidades distantes eram os motivos alegados pelas militantes para deixar o local antes da conclusão do julgamento. O professor Sidelúcio Senra pegaria um ônibus para a cidade de Leopoldina em Minas Gerais às 18h.

"Espero 3 a 0 pela condenação porque já está tudo armado", disse Sidelúcio, que é vice-presidente do PT em sua cidade.