Apoiadores cantam 'parabéns' a Bolsonaro por 1 ano da facada

Normalmente, o presidente também conversa com jornalistas na saída da Alvorada, mas nesta sexta disse que só responderia perguntas sobre o seu "aniversário" ou sobre as comemorações de 7 de setembro, Dia da Independência. "Há um ano eu nasci em Juiz de Fora", disse o presidente, em referência à cidade mineira onde foi esfaqueado e inicialmente atendido. "Amanhã (sábado, 7) quero todo mundo de verde e amarelo", afirmou sobre as comemorações de 7 de Setembro.