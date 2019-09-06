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Apoiadores cantam 'parabéns' a Bolsonaro por 1 ano da facada

Bolsonaro tem mantido o hábito de falar com apoiadores que o aguardam

Publicado em 

06 set 2019 às 13:54

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 13:54

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Carolina Antunes/PR
Exatamente um ano após ser alvo de uma facada na campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido na manhã desta sexta-feira, (6), por um grupo de cerca de 40 pessoas na saída do Palácio da Alvorada que cantou "parabéns" em sua homenagem. Bolsonaro tem mantido o hábito de falar com apoiadores que o aguardam na entrada e saída da residência oficial da Presidência.
Normalmente, o presidente também conversa com jornalistas na saída da Alvorada, mas nesta sexta disse que só responderia perguntas sobre o seu "aniversário" ou sobre as comemorações de 7 de setembro, Dia da Independência. "Há um ano eu nasci em Juiz de Fora", disse o presidente, em referência à cidade mineira onde foi esfaqueado e inicialmente atendido. "Amanhã (sábado, 7) quero todo mundo de verde e amarelo", afirmou sobre as comemorações de 7 de Setembro.

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