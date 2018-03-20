Ao lado de Temer, primeira-dama faz discurso em tom descontraído

A primeira-dama não costuma aparecer em eventos no Planalto ao lado do presidente Michel Temer Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil

Embaixadora do programa Criança Feliz, a primeira-dama Marcela Temer discursou, nesta terça-feira (20), na conferência nacional da primeira infância. Ao contrário de outras aparições, em que se mostrou nervosa e desconfortável com as câmeras, Marcela estava sorridente e fez um discurso em tom mais descontraído, sem aparentar nervosismo. Ela leu a fala, que durou cerca de cinco minutos.

Em agosto do ano passado, em evento no Palácio do Planalto, ela chegou a errar um discurso, na ausência de teleprompter. A primeira-dama não costuma aparecer em eventos no Planalto ao lado do presidente Michel Temer.

A primeira-dama é embaixadora do programa Criança Feliz, que desenvolve ações para a primeira infância. O programa, lançado em 2016, consiste em dar atenção especial a crianças de até três anos de idade e de famílias de baixa renda.

Além de Temer e Marcela, também participaram do evento o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, que visita o país, e o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra.

No encerramento de sua fala, a primeira-dama agradeceu a Temer por levar adiante o Criança Feliz, já que, segundo ela, ele não trará resultados para o governo do marido. Marcela disse que já são 239 mil crianças acompanhadas pelo programa, 30 mil gestantes visitadas e quase 2 mil municípios com visitas já iniciadas.

"Quero cumprimentar o Michel por acreditar no programa Criança Feliz, porque é um projeto que não traz resultados a curto prazo", disse Marcela, afirmando que o programa ainda tem muito a avançar:

"Nossas origens são distintas, mas a mensagem é a mesma: de união entre pessoas que se engajam em beneficio daqueles que mais necessitam de ajuda. Sabemos que há muito a ser feito, não podemos descansar até que todas as crianças e jovens tenham seus direitos assegurados, para que possamos exercer plenamente sua cidadania".

Michel Temer discursou no encerramento da conferência e aproveitou para elogiar o empenho da primeira-dama no programa destinado à primeira infância.

"Quero cumprimentar a Marcela, que se dedicou muito, ela realmente faz com entusiasmo", elogiou o presidente, reforçando a importância do programa no Brasil: