Ao contrário do Brasil, em outros países políticos cortaram os próprios salários

Primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern; presidente do Uruguai, Lacalle Pou, e presidente do Equador, Lenín Moreno Crédito: Montagem/Reprodução

Enquanto no Brasil a crise econômica provocada pelo coronavírus não chegou ao bolso de integrantes dos Três Poderes e de servidores do alto escalão, que não tiveram nenhuma alteração em seus salários e privilégios, em alguns países do mundo a Covid-19 ocasionou corte nos vencimentos de líderes políticos e, até mesmo, a possibilidade de reformas profundas nas políticas fiscais. Entre eles estão Nova Zelândia, Uruguai, Equador, Paraguai, Chile e Argentina.

As medidas vão desde o corte direto de 20% até 50% de salários até a elaboração de alterações mais impactantes. Vizinhos do Brasil , Paraguai e Uruguai estabeleceram sistemas proporcionais de redução salarial para servidores e políticos. Todos que ganham acima de uma quantidade limitada por cada governo sofreram cortes que variam de 5 a 20%: inclusive presidente, vice-presidente, ministros, legisladores e governadores. O valor economizado é redirecionado para fundos de saúde específicos de combate à pandemia.

No Chile, a Reforma Constitucional promulgada em maio, que atende uma das demandas das manifestações de rua que aconteceram no país no ano passado , reduz salários e privilégios de parlamentares, ministros, subsecretários e outras autoridades. No Twitter, o presidente Sebastian Piñera anunciou a promulgação.

"?Iniciamos esta semana promulgando Reforma Constitucional que reduz os subsídios parlamentares e os salários de outras autoridades, como o presidente, ministros, subsecretários, prefeitos, governadores e outros funcionários. Reforma justa e necessária que melhorará nossa democracia", diz a legenda. O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, também já estuda tornar a medida permanente.

Iniciamos esta semana promulgando Reforma Constitucional q reduce las dietas parlamentarias y los sueldos de otras autoridades como el Presidente, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y otros funcionarios.



Reforma justa y necesaria que mejorará nuestra democracia pic.twitter.com/6aCnnqM7bx — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) May 25, 2020

Na Nova Zelândia e no Equador, partiu dos chefes do Executivo a decisão dos cortes. Jacinda Ardern anunciou a redução de 20% do próprio salário e dos vencimentos de ministros e executivos. A medida deve durar seis meses.

O presidente do Equador, Lenín Moreno, foi mais radical: cortou pela metade os subsídios do alto escalão. "Decidi reduzir 50% da receita mensal do presidente, vice-presidente, ministros e vice-ministros. Do mesmo modo, todas as funções do Estado o farão", diz em publicação no Twitter. No caso da Argentina, membros da Câmara redirecionaram verbas destinadas aos parlamentares e recursos separados para a manutenção da Casa para o combate à pandemia.

He dispuesto reducir el 50% del ingreso mensual a Presidente, Vicepresidente, Ministros y Viceministros. De la misma manera lo harán todas las funciones del Estado, Gob. Seccionales, en especial @AsambleaEcuador, porque #AEcuadorLoSacamosTodos. — Lenín Moreno (@Lenin) April 12, 2020

BRASIL TEM DIFICULDADE DE CORTAR PRIVILÉGIOS

A mesma falta de atitude é protagonizada pelo Poder Executivo, comandado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que mantém o salário de R$ 30.934,70 brutos.

Para o economista e fundador da ONG Contas Abertas, Gil Castello Branco, a dificuldade de cortar privilégios da elite política do país remonta a raízes históricas. Para uma medida como essas caminhar, seria necessário um passo de solidariedade que, tradicionalmente, os integrantes dos Três Poderes não costumam ter. O economista lembra, ainda, que no momento em que estamos vivendo o salário não é só um direito, mas também um privilégio. "Com milhões de brasileiros sobrevivendo de auxílio emergencial, a estabilidade e o salário se tornaram privilégios", pontua.

A legislação do país também coloca obstáculos. Garantida pela Constituição Federal, a irredutibilidade de vencimentos de servidores públicos, uma medida criada para proteção desse segmento, se torna uma arma para colocar fim à discussão antes mesmo de começá-la. "Mesmo que se trate de cargos eletivos, atores políticos, se falar em reduzir vencimentos do alto escalão de servidores públicos, advogacia-geral da União e sindicatos já apelam para esse princípio", aponta o Gil.

Para o cientista político, economista e professor da Ufes Francisco Albernaz, falta no Brasil uma atuação mais expressiva do presidente da República. Em todos os casos em que houve mudanças, a figura de autoridade máxima do país estava diretamente engajada com a medida. "Ele [Bolsonaro] teria que ser o ator mais importante porque foi eleito com essa bandeira de políticas de contenção de gastos para buscar uma ideia de justiça", assinala.

Albernaz destaca que, ao não cortar privilégios, o país perde a chance de mostrar que pode operar com políticas fiscais mais restritivas desde Poderes até outras partes do setor público para ter uma realidade mais equilibrada e justa das contas. "Ajustar a política fiscal do Brasil não é sair fazendo cortes horizontais, e sim pontuais. O corte precisa ser feito onde as despesas são menos relevantes", explica. A situação do coronavírus seria, portanto, um cenário ideal para isso.

MEDIDA SIMBÓLICA, PORÉM IMPORTANTE

Reduzir privilégios e salários altos não resolveria a crise econômica do país ou geraria empregos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ressaltou em entrevista coletiva, em junho, que o gasto com salários de parlamentares é de R$ 220 milhões anuais brutos e o custo de mais dois meses do auxílio emergencial de R$ 600, por exemplo, seria de cerca de R$ 100 bilhões. Gil Castello Branco destaca que todo orçamento do Congresso, desde salários até o cafezinho fornecido aos parlamentares, chega a cerca de R$ 10 bilhões por ano.

A questão das reduções não é, no entanto, para resolver a crise: é sobre exemplo e solidariedade. Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia, disse em entrevistas que o governo reconheceu que os neozelandeses, que dependem de salários, enfrentaram cortes nos pagamentos ou perderam seus empregos por causa pandemia. A redução seria uma demonstração de "liderança e solidariedade". "Por lei não poderíamos fazer isso, por isso mudamos a lei", disse a um veículo neozelandês. Da mesma forma, Luis Lacalle Pou, presidente do Uruguai, afirmou que a medida é "solidariedade pura para as pessoas".

Para Albernaz a medida introduz o senso de justiça social. "É justo, se os outros estão perdendo eles também podem perder", finaliza.

MEDIDAS ADOTADAS POR ALGUNS PAÍSES