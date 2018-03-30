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Operação Skala

Amigo de Temer recebe visita de advogado antes de depor a PF

Depoimento foi remarcado para as 14h por conta de trâmites burocráticos

Publicado em 30 de Março de 2018 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2018 às 16:36
Amigo do presidente , o coronel reformado da PM deve ser ouvido pela Polícia Federal (PF) no início da tarde desta sexta-feira (30) como parte da investigação que apura suspeita de corrupção. A defesa de Lima chegou à Superintendência da PF, na Lapa, Zona Oeste de São Paulo, por volta das 8h30 para acompanhar o depoimento, que estava marcado para ocorrer às 9h. Segundo Cristiano Benzota, um dos advogados do coronel, durante a manhã foram feitos alguns trâmites burocráticos e, por isso, o depoimento foi remarcado para as 14 horas.
"Não houve depoimento até agora. Houve só o trabalho burocrático da polícia (pela manhã)" disse Benzota a jornalistas por volta do meio dia, quando saiu da sede da PF para almoçar.
Maurício Silva Leite, outro advogado que compõe a equipe de defesa do coronel, explicou que já estava prevista uma conversa reservada entre os advogados e Lima antes do início do interrogatório policial. Isso porque não foi possível ter uma reunião com ele na quinta-feira (29), pois Lima estava hospitalizado por conta de um pico de glicemia e de pressão.
"O estado de saúde dele continua delicado. Bastante delicado. Uma pessoa que tem câncer, um AVC, vocês podem presumir, tem 75 anos de idade" reforçou Benzota nesta sexta-feira (30).
O delegado da PF Cleyber Malta falou rapidamente com os repórteres que estão na sede da Polícia também quando estava saindo para almoçar, por volta das 12h30. Segundo ele, a Polícia está "analisando os depoimentos que já foram feitos".
"Tem depoimentos que podem ser analisados hoje ainda. Estamos analisando junto com os procuradores" afirmou.
Perguntado sobre se o coronel Lima tem condições físicas para prestar o depoimento, o delegado disse que vai "conversar com os advogados deles ainda".
Os policiais federais tentam ouvir o depoimento do coronel Lima há nove meses. Ele vinha sendo intimado desde 1º de junho, mas sua defesa argumentou, reiteradas vezes, que o coronel reformado tinha problemas de saúde que o impediam de comparecer ao interrogatório.
Na manhã da última quinta-feira (29), ele foi alvo de um mandado de prisão temporária de cinco dias na Operação Skala, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, a pedido da procuradora-geral da República Raquel Dodge.
Ainda em casa, Lima passou mal quando os policiais federais chegaram para prendê-lo e foi levado de ambulância para o hospital Albert Einstein, de onde saiu no início da noite de quinta-feira (29) para a carceragem da PF.
Amigo de Temer há mais de 30 anos, Lima começou sua relação com o presidente durante sua gestão na Secretaria de Segurança Pública do governo Franco Montoro em São Paulo. Segundo a investigação, ele é suspeito de arrecadar propina no esquema do Porto de Santos, área sob influência de Temer há mais de 20 anos.
Uma das suspeitas da PF é que a reforma da casa de uma das filhas de Temer, em 2014, feita pela mulher do coronel Lima, tenha sido paga com dinheiro do esquema de corrupção.

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