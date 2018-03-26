Ameaça de revoada no ninho tucano

Charles de la Vega: desfiliação coletiva no PSDB Crédito: Facebook/Charles de La Vega

Insatisfeito com a atual Executiva estadual do PSDB, presidida pelo vice-governador César Colnago, um grupo de tucanos ameaça promover um ato de desfiliação em massa na próxima quarta-feira. O movimento de debandada é encabeçado pelo secretário-geral do PSDB na Serra, Charles de la Vega, que afirma: de uma só vez, eles pretendem entregar os pedidos de desfiliação de 300 correligionários. A ideia é protocolar os documentos na quarta-feira, às 15 horas, na sede da Executiva, na Praia do Suá, para onde o grupo de dissidentes seguirá com um trio elétrico.

Em nota enviada à imprensa, De la Vega afirma que o desembarque coletivo está sendo mobilizado em razão da ausência de diálogo, do autoritarismo, das práticas desleais e coercitivas que passaram a pautar as relações entre a direção partidária e os filiados, a partir da eleição da atual Comissão Executiva Estadual. Ele disse à reportagem já possuir as 300 fichas assinadas.

Por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa, a Executiva estadual do PSDB desmentiu a existência de qualquer revoada no ninho tucano e distribuiu alfinetadas no ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas (que já trocou o PSDB pelo PPS), no deputado estadual Sergio Majeski e no prefeito de Vila Velha, Max Filho (ambos também prestes a deixar a sigla):

Não há que se falar em revoada quando apenas um prefeito, um deputado estadual e um vice-prefeito sinalizam deixar a sigla. Sendo um deputado de primeiro mandato e um prefeito que passou por sete partidos em 32 anos. Além disso, alguns atores sem mandato eletivo há mais de dez anos também deixaram a sigla, o que é compreensível, uma vez que cada político tem o direito de buscar a legenda que mais se identifique.

A assessoria do PSDB lembra que, além do vice-governador, o partido tem um senador (Ricardo Ferraço), quatro secretários de Estado, dois deputados estaduais, 14 prefeitos, 14 vice-prefeitos e 70 vereadores. Em 2018, lançará 40 candidatos a deputado estadual e 10 a federal.