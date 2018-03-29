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Wagner Rossi

Alvo da PF acusado de operar com Temer foi ministro de Lula e Dilma

Ex-titular da Agricultura é suspeito de receber mensalinho, segundo delator
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 17:23

Publicado em 29 de Março de 2018 às 17:23

Lula cumprimenta Rossi durante sua posse no ministério Crédito: Roberto Stuckert Filho / Divulgação/ Presidência da RepúblicaRoberto Stuckert Filho / Divulgação/ Presidência da República
Pai do líder da bancada do PMDB na Câmara, Baleia Rossi, o ex-deputado e ex-ministro Wagner Rossi se filiou ao partido em 1981 e fez sua carreira política em São Paulo. Ele se elegeu para a Assembleia Legislativa de São Paulo em 1982, sendo reeleito em 1986 e, em 1990, foi eleito pela primeira vez deputado federal por São Paulo. Ao longo de sua carreira como deputado se licenciou várias vezes para ocupar cargos no Executivo, tanto no Estado de São Paulo quanto no governo federal. Ele foi um dos alvos da Operação Skala, que fechou o cerco contra o círculo de confiança do presidente Michel Temer nesta quinta-feira.
Formado em Direito e administração, ele se licenciou da Câmara em 1998 para ocupar o cargo de presidente da Codesp entre 24 de abril de 1999 e 9 de novembro de 2000. Neste período, o hoje presidente Michel Temer atuava como presidente da Câmara dos Deputados e presidente nacional do PMDB, em São Paulo. Anos mais tarde assumiu o Ministério da Agricultura, em 2007, já no governo Lula.
Foi no governo Dilma, porém, que ele pediu demissão do cargo após várias denúncias de irregularidades na Pasta, inclusive de que ele teria recebido propina e também que utilizou um jatinho do ramo agropecuário. A carta de demissão foi apresentada a Dilma em agosto de 2011 e desde então não ocupou mais nenhum cargo público.
O nome de Rossi surge nas investigações da Lava-Jato a partir da delação premiada de Joesley Batista. O executivo disse que Rossi foi quem o apresentou a Temer em 2010. Batista diz que Temer solicitou o pagamento de mensalinho de R$ 100 mil a Rossi, que segundo o delator foi nomeado presidente da Codesp por indicação do peemedebista e também operava junto com Temer no Porto.
Na delação, o executivo do Grupo JBS também citou o chefe de gabinete da Presidência da Codesp na época de Rossi, Milton Elias Ortolan. De acordo com Batista, Ortolan também recebeu mensalinhos só que de R$ 20 mil. Os pagamentos teriam sido feitos após a saída dos dois da Docas.
Desde que seu nome veio à tona, Rossi nega irregularidades.

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