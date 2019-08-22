Aliados de Moro aconselham saída do governo

As declarações do presidente Jair Bolsonaro (PSL) sobre a indicação da Polícia Federal, entre outros discursos que desabonam o ministro da Justiça, Sergio Moro, estão fazendo os aliados do ex-juiz da Lava Jato darem como conselho a saída do cargo.
A informação é do blog da jornalista Bela Megale, de O Globo. Mas por enquanto Moro não dá sinais de que pretende deixar.
No Ministério da Justiça, a ordem do chefe é olhar para frente e tocar os projetos. Para ser ministro, Moro abriu mão de 22 anos de magistratura.
O presidente da República, que antes reclamava de Moro só reservadamente, hoje faz críticas abertas para boa parte de seus interlocutores. Como a coluna noticiou, Bolsonaro se queixou, nos últimos dias, da postura do ministro no episódio sobre a substituição do superintendente da PF no Rio, Ricardo Saadi. O presidente voltou a dizer que Moro é ingrato.