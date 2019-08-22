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Aliados de Moro aconselham saída do governo

Presidente Jair Bolsonaro tem feito declarações que atingem ministro da Justiça. O ex-juiz, no entanto, não dá sinais de que deve deixar cargo

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 17:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 17:22
Sergio Moro é ministro da Justiça Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
As declarações do presidente Jair Bolsonaro (PSL) sobre a indicação da Polícia Federal, entre outros discursos que desabonam o ministro da Justiça, Sergio Moro, estão fazendo os aliados do ex-juiz da Lava Jato darem como conselho a saída do cargo. 
A informação é do blog da jornalista Bela Megale, de O Globo. Mas por enquanto Moro não dá sinais de que pretende deixar.
No Ministério da Justiça, a ordem do chefe é olhar para frente e tocar os projetos. Para ser ministro, Moro abriu mão de 22 anos de magistratura.
O presidente da República, que antes reclamava de Moro só reservadamente, hoje faz críticas abertas para boa parte de seus interlocutores. Como a coluna noticiou, Bolsonaro se queixou, nos últimos dias, da postura do ministro no episódio sobre a substituição do superintendente da PF no Rio, Ricardo Saadi. O presidente voltou a dizer que Moro é ingrato.

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