Aliados de Alckmin cobram explicações de FH sobre Huck

O apresentador Luciano Huck Crédito: Reprodução

Aliados do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), cobraram explicações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sobre suas recentes manifestações favoráveis ao apresentador Luciano Huck, cotado para disputar a eleição presidencial deste ano. O grupo chegou a cogitar a divulgação de uma nota pública condenando a postura do ex-presidente, iniciativa abortada por Alckmin. Decidiram, então, encaminhar um e-mail questionando a posição de FH, o que foi feito na quarta-feira.

Na tarde de quinta-feira, em meio à saia justa provocada no partido, o ex-presidente telefonou para Geraldo Alckmin e reafirmou apoio à sua candidatura ao Planalto. À noite, no entanto, ele jantaria com Luciano Huck.

O governador de São Paulo pediu calma a apoiadores e concordou que uma mensagem privada menos agressiva fosse enviada a FH. No e-mail, o líder tucano é questionado se continua apoiando Alckmin ou se prefere outro nome.

A gota-dágua foi uma entrevista de Fernando Henrique na terça-feira, na qual afirmou que uma candidatura de Huck seria boa para o Brasil, poderia arejar as eleições e botar em perigo a política tradicional.

 É bom ter gente como o Luciano porque precisa arejar, botar em perigo a política tradicional, mesmo que seja do meu partido. É preciso que ela seja desafiada por pessoas portadoras de ideias e processos políticos novos para que o próprio partido possa avançar. Está havendo sinal nessa direção  disse FH à Jovem Pan.

Na quinta-feira, à Folha de S.Paulo, o ex-presidente voltou a elogiar o apresentador de televisão:

 Ele (Huck) sempre foi muito próximo ao PSDB, o estilo dele é peessedebista.

Após a declaração ser divulgada na internet, Fernando Henrique ligou para Alckmin para que a intriga não prosperasse, segundo informaram auxiliares do ex-presidente.

O estilo morde e assopra de FH tem causado constrangimento ao presidenciável do PSDB. A um mês de ser oficializado candidato ao Planalto  as prévias estão previstas para 11 de março , Alckmin tem sua pré-campanha minada por especulações de que o apresentador poderia ser uma opção mais competitiva do que ele. Pesquisa Datafolha divulgada semana passada mostrou os dois com desempenhos parecidos. Alckmin chegou a 11% das intenções de voto, e Huck registrou 8%.

O apresentador tem negado que disputará a eleição. Advogados dele entregaram esta semana ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) documento no qual dizem que Huck não pretende se candidatar. Entretanto, as declarações de FH e o encontro entre os dois em São Paulo reacenderam os rumores de uma candidatura do apresentador. Correligionários do governador paulista estão indignados, mas evitam fazer comentários em público.

 Ele quer derrubar o Geraldo ou quer apenas aparecer e chamar atenção? Ninguém está entendendo o que ele está fazendo  desabafou um dos integrantes do grupo do governador.

No meio do tiroteio, Alckmin voltou, na quinta-feira, a relativizar os movimentos de FH.

 O Fernando Henrique tem uma amizade pessoal com o Luciano e a família dele  disse à Rádio Bandeirantes.

O governador de São Paulo e o ex-presidente estiveram a sós há duas semanas. FH não demonstrou interesse em desembarcar do projeto eleitoral de Alckmin. Ao responder se havia sabotagem de FH, o governador reagiu:

 Zero, zero.

Na mesma ocasião, ele queixou-se de incivilidade política:

 Vivemos muita incivilidade na política. Você elogiar alguém já parece que você está lançando candidato. Política não é guerra. Não é mata-mata.

Sobre uma candidatura de Huck, ele repetiu o discurso de que jovens são bem-vindos na política e terminou com um é o povo quem decide. Alckmin também disse, num recado que seria ao apresentador, que o país não precisa de showman.

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