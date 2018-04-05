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Secretaria

Aliado de Rodney vai assumir comando da Sedurb

Com desincompatibilização de secretário para a eleição, Marcelo de Oliveira responderá pela secretaria

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 21:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 21:01
Rodney Miranda (PRB) deixará a função para disputar a eleição de deputado federal Crédito: ALEXANDRE ALVARES | PMVV
Subsecretário de Estado de Habitação e Regularização Fundiária do Estado, Marcelo de Oliveira assumirá o comando da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano. Ele assumirá a cadeira do atual chefe da pasta, Rodney Miranda (PRB), que deixará a função esta semana para disputar a eleição de deputado federal.
A troca foi confirmada na última segunda-feira (02) pelo próprio governador Paulo Hartung (PMDB), durante evento para assinatura de um convênio em Viana.
> PMDB perde Erick Musso e Zezito Maio
Marcelo é homem de confiança de Rodney Miranda. Foi secretário de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade em Vila Velha, na gestão de Rodney. Também já passou pela Cesan e pela Subsecretaria de Obras do Estado.
Marcelo é filho do ex-deputado Nilton Baiano e não é filiado a partido político. Em março, ele havia respondido pela pasta, durante as férias de Rodney.

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