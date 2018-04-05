Aliado de Rodney vai assumir comando da Sedurb

Rodney Miranda (PRB) deixará a função para disputar a eleição de deputado federal Crédito: ALEXANDRE ALVARES | PMVV

Subsecretário de Estado de Habitação e Regularização Fundiária do Estado, Marcelo de Oliveira assumirá o comando da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano. Ele assumirá a cadeira do atual chefe da pasta, Rodney Miranda (PRB), que deixará a função esta semana para disputar a eleição de deputado federal.

A troca foi confirmada na última segunda-feira (02) pelo próprio governador Paulo Hartung (PMDB), durante evento para assinatura de um convênio em Viana.

Marcelo é homem de confiança de Rodney Miranda. Foi secretário de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade em Vila Velha, na gestão de Rodney. Também já passou pela Cesan e pela Subsecretaria de Obras do Estado.