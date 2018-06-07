Alckmin critica Bolsonaro: 'Não vamos resolver o desemprego a bala'

O ex-governador afirmou ainda que não existe a hipótese de não ser candidato, brincando que é preciso apenas estar vivo para fazer a campanha. Crédito: Reprodução / Internet

Depois de desafiar Jair Bolsonaro (PSL) a participar de um debate sobre segurança, o pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, disse que o seu objetivo não é polarizar com o ex-capitão do Exército durante a campanha.

"O que nós vamos fazer é falar com o eleitor. Campanha não se faz contra ninguém. A gente faz em benefício da população. Então o que eu quero é conquistar o eleitor. Agora, nós não vamos resolver o desemprego no Brasil a bala. Nós não vamos melhorar a educação pública brasileira a bala. Nós não vamos ter acesso à saúde, hoje um drama da população, a bala. Vai ser com propostas, programas, convencimento da sociedade, fruto de trabalho e experiência que nós vamos avançar ", disse Alckmin, durante sabatina do jornal "Correio Braziliense".

O ex-governador afirmou ainda que não existe a hipótese de não ser candidato, brincando que é preciso apenas estar vivo para fazer a campanha.

"Isso não existe (de não ser candidato). Claro que o futuro está nas mãos de Deus. É preciso estar vivo, né? Se quiserem me acompanhar", disse ele.

Alckmin estava bem humorado e fez piadas ao final da sabatina. Antes de terminar a entrevista, quando sua participação era encaminhada para as condiderações finais, Alckmin usou uma expressão do arco da velha para fazer uma piada. Ao dirigir-se ao entrevistador, que era careca, disse Alckmin:

"Primeiramente, queria dizer que é dos carecas que elas gostam mais".

Ao final, ele ainda tomou um café e brincou que estava bom.

"Ontem, tomei um café 3 Fs: fraco, frio e com formiga no fundo".