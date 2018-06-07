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Críticas

Alckmin critica Bolsonaro: 'Não vamos resolver o desemprego a bala'

Candidato do PSDB diz que não desiste de candidatura

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 02:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 02:23
O ex-governador afirmou ainda que não existe a hipótese de não ser candidato, brincando que é preciso apenas estar vivo para fazer a campanha. Crédito: Reprodução / Internet
Depois de desafiar Jair Bolsonaro (PSL) a participar de um debate sobre segurança, o pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, disse que o seu objetivo não é polarizar com o ex-capitão do Exército durante a campanha.
"O que nós vamos fazer é falar com o eleitor. Campanha não se faz contra ninguém. A gente faz em benefício da população. Então o que eu quero é conquistar o eleitor. Agora, nós não vamos resolver o desemprego no Brasil a bala. Nós não vamos melhorar a educação pública brasileira a bala. Nós não vamos ter acesso à saúde, hoje um drama da população, a bala. Vai ser com propostas, programas, convencimento da sociedade, fruto de trabalho e experiência que nós vamos avançar ", disse Alckmin, durante sabatina do jornal "Correio Braziliense".
O ex-governador afirmou ainda que não existe a hipótese de não ser candidato, brincando que é preciso apenas estar vivo para fazer a campanha.
"Isso não existe (de não ser candidato). Claro que o futuro está nas mãos de Deus. É preciso estar vivo, né? Se quiserem me acompanhar", disse ele.
Alckmin estava bem humorado e fez piadas ao final da sabatina. Antes de terminar a entrevista, quando sua participação era encaminhada para as condiderações finais, Alckmin usou uma expressão do arco da velha para fazer uma piada. Ao dirigir-se ao entrevistador, que era careca, disse Alckmin:
"Primeiramente, queria dizer que é dos carecas que elas gostam mais".
Ao final, ele ainda tomou um café e brincou que estava bom.
"Ontem, tomei um café 3 Fs: fraco, frio e com formiga no fundo".
 

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