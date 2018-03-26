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Especialistas explicam

Afinal, Lula está ou não inelegível?

Especialistas comentam decisão do TRF-4 e explicam o que pode ocorrer com Lula daqui pra frente

Publicado em 26 de Março de 2018 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 18:13
Os advogados Rivelino Amaral e Henrique Zumak explicam quais as consequências da decisão do TRF-4, que manteve a condenação de Lula, e falam o que pode acontecer no julgamento do habeas corpus no Supremo, marcado para o dia 4 de abril.
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