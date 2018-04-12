Aécio Neves passa mal e é atendido em hospital de Brasília

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) passou mal em casa na manhã desta quinta-feira (12) e chegou a ser atendido no Hospital Santa Lúcia, em Brasília. Segundo amigos do tucano, ele fez exames e foi liberado. O senador já estaria em casa, descansando.

O senador Aécio Neves Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

Em nota, o hospital informou apenas que Aécio fez exames de rotina e foi liberado no início da tarde. Segundo a assessoria de imprensa do tucano, ele saiu por volta das 15h do hospital.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidirá, na próxima semana , se aceita ou não a denúncia contra ele. Aécio é acusado de receber propina de R$ 2 milhões do Grupo J&F e ter tentado atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Ele nega as acusações. Se o colegiado aceitar a denúncia, Aécio passará à condição de réu.