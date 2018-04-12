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Fez exames

Aécio Neves passa mal e é atendido em hospital de Brasília

STF decide na próxima semana se senador vira réu na Lava Jato

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 19:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 19:12
O senador Aécio Neves (PSDB-MG) passou mal em casa na manhã desta quinta-feira (12) e chegou a ser atendido no Hospital Santa Lúcia, em Brasília. Segundo amigos do tucano, ele fez exames e foi liberado. O senador já estaria em casa, descansando.
O senador Aécio Neves Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
Em nota, o hospital informou apenas que Aécio fez exames de rotina e foi liberado no início da tarde. Segundo a assessoria de imprensa do tucano, ele saiu por volta das 15h do hospital.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidirá, na próxima semana , se aceita ou não a denúncia contra ele. Aécio é acusado de receber propina de R$ 2 milhões do Grupo J&F e ter tentado atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Ele nega as acusações. Se o colegiado aceitar a denúncia, Aécio passará à condição de réu.
O tucano foi denunciado pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, por corrupção passiva e obstrução de Justiça. No mesmo inquérito também foram denunciados: Andrea Neves, irmã do senador; Frederico Pacheco, primo deles; e Mendherson Souza Lima, ex-assessor parlamentar do senador Zezé Perrella (PMDB-MG). Segundo as investigações, Andrea fez o contato inicial com a JBS para pedir propina, enquanto Frederico e Mendherson viabilizaram os repasses.

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