Aécio Neves desiste do Senado e concorre a vaga de Deputado Federal

Senador Aécio Neves fala à imprensa após audiência com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) desistiu de disputar a reeleição ao Senado e anunciou na tarde desta quinta-feira (2) que vai disputar uma vaga de Deputado Federal por Minas Gerais.

A decisão foi comunicada em nota distribuída à imprensa. "Com o objetivo de ampliar o campo de apoio à candidatura do senador Antonio Anastasia, informei a ele hoje a decisão pessoal de não disputar, este ano, a eleição para o Senado, colocando meu nome como pré-candidato à Câmara dos Deputados."

Na nota, o senador disse ainda que essa não foi uma decisão fácil. "Farei isso em respeito à minha trajetória política, à minha família e a todos que me levaram a conduzir o que muitos consideram o mais exitoso governo da nossa história recente."