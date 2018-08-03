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Eleições 2018

Aécio Neves desiste do Senado e concorre a vaga de Deputado Federal

Decisão foi comunicada em nota distribuída à imprensa; Aécio vinha sendo pressionado por tucanos e até por aliados a desistir da disputa pela reeleição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 21:01

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 21:01

Senador Aécio Neves fala à imprensa após audiência com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O senador Aécio Neves (PSDB-MG) desistiu de disputar a reeleição ao Senado e anunciou na tarde desta quinta-feira (2) que vai disputar uma vaga de Deputado Federal por Minas Gerais.
A decisão foi comunicada em nota distribuída à imprensa. "Com o objetivo de ampliar o campo de apoio à candidatura do senador Antonio Anastasia, informei a ele hoje a decisão pessoal de não disputar, este ano, a eleição para o Senado, colocando meu nome como pré-candidato à Câmara dos Deputados."
Na nota, o senador disse ainda que essa não foi uma decisão fácil. "Farei isso em respeito à minha trajetória política, à minha família e a todos que me levaram a conduzir o que muitos consideram o mais exitoso governo da nossa história recente."
Aécio vinha sendo pressionado por tucanos e até por aliados a desistir da disputa pela reeleição. Ele não participou de nenhuma atividade de pré-campanha do senador Antonio Anastasia, que é candidato ao governo de Minas pelo PSDB.

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