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Declaração

Aécio diz receber 'com serenidade' decisão que o tornou réu

Senador voltou a afirmar que não cometeu crime e se disse vítima de 'armação'

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 21:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 21:00
O senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG) durante entrevista Crédito: Reprodução/Fantástico
Após virar réu, por decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o senador Aécio Neves (PSDB-MG) voltou a dizer que não cometeu crime. Em nota, Aécio afirmou que recebeu com serenidade a decisão e que está "confiante de que, agora, haja espaço para a apresentação e avaliação das provas da defesa".
O senador se disse vítima de uma armadilha feita por "criminosos confessos", ou seja, os delatores da JBS, em conluio com integrantes do Ministério Público. Atacou ainda a validade das provas obtidas e defendeu a não criminalização da atividade parlamentar.
"Não cometi crime algum. Minha prioridade será apresentar à Justiça todos os fatos que demonstram a absoluta correção dos meus atos e de meus familiares. Não tenho dúvida de que isso será demonstrado. A verdade há de prevalecer", diz trecho da nota, acrescentando: "Não esmorecerei enquanto não provar minha inocência. Vou fazê-lo em respeito à minha vida pública, à minha família e aos milhares de brasileiros, e especialmente mineiros, que confiaram em mim durante 32 anos de mandatos consecutivos.
A decisão da Primeira Turma foi unânime no recebimento da denúncia por corrupção passiva. No crime de obstrução, quatro dos cinco ministros foram favoráveis.
CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA
Recebo com serenidade a decisão da 1ª Turma do STF, confiante de que, agora, haja espaço para a apresentação e avaliação das provas da defesa.
Estou sendo acusado tendo como base uma ardilosa armação de criminosos confessos, aliados a membros do Ministério Público, que construíram um enredo para aparentar que cometi alguma ilegalidade. Não cometi crime algum.
Minha prioridade será apresentar à Justiça todos os fatos que demonstram a absoluta correção dos meus atos e de meus familiares. Não tenho dúvida de que isso será demonstrado. A verdade há de prevalecer.
Não posso deixar de alertar que as denúncias que hoje a mim fazem foram construídas sobre sucessivas ilegalidades. É preciso que a Justiça reconheça em definitivo que não se pode considerar válidas denúncias originadas de um flagrante armado com o intuito de gerar impressão de crime, já que não há qualquer prova de que crime houve.
É preciso ainda esclarecer que a atividade parlamentar não pode ser criminalizada por aqueles que não concordam com opiniões e propostas apresentadas por deputados e senadores. E isso não em meu benefício, e sim em respeito à lei, à democracia.
Não esmorecerei enquanto não provar minha inocência. Vou fazê-lo em respeito à minha vida pública, à minha família e aos milhares de brasileiros, e especialmente mineiros, que confiaram em mim durante 32 anos de mandatos consecutivos.

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