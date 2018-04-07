Advogados de Lula e PF negociam como será cumprido mandado de prisão

O ex-presidente Lula Crédito: Divulgação | Instituto Lula

Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva negociam com a Polícia Federal como será cumprido o mandado de prisão determinado pelo juiz Sergio Moro. Há possibilidade de que o mandato seja cumprido ainda nesta sexta-feira (6), com Lula se apresentando em São Paulo, ou ainda na segunda-feira (9).

Mandados de prisão são cumpridos entre 6h e 18h. Quando o cidadão está em sua residência, de acordo com o artigo 5ª da Constituição, o mandato só pode ser cumprido durante o dia - "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

A sede do Sindicato não é uma residência, mas a interpretação jurídica é elástica, o que dá margem a questionamentos caso a PF entre depois das 18 horas.

Os advogados do ex-presidente queriam que os agentes da Polícia Federal fossem buscá-lo na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, mas a instituição considera que há risco na ação, devido à presença de militantes petistas.