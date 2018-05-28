Advogado André Moreira quer entrar na disputa ao governo

André Moreira Crédito: Amarildo

Advogado, militante dos direitos humanos, filiado ao PSOL, candidato ao Senado em 2014 e à Prefeitura de Vitória em 2016. Aos 45 anos, André Moreira quer acrescentar à lista a candidatura ao Palácio Anchieta este ano.

Ele encerra a série de perfis publicados por A GAZETA sobre os pré-candidatos ao governo do Estado.

Descrito tanto por amigos quanto por nem tão amigos como coerente e sério, esbarra na pecha de sectário pela postura do PSOL de rechaçar alianças com outros partidos e pela dificuldade de diálogo.

A também advogada e pré-candidata pelo PSOL à Assembleia Legislativa Brice Bragato discorda.

Eu o acho, em relação a princípios e valores, um radical, mas não sectário. Radical no sentido de ser rigoroso com suas posições. Ele não entra em contradição, é retilíneo, firme em suas convicções políticas, não é de fazer negociação por baixo do pano, afirma. E como fundadora do PT posso dizer: o partido começou a degenerar quando começou a fazer alianças sem critérios programáticos, complementa.

Com quem o PSOL poderia se coligar? Se nos coligássemos com qualquer um estaríamos incorrendo no mesmo erro que eles, resume André Moreira.

Assertivo em suas declarações, na entrevista para traçar este perfil ele não por poucas vezes fez questão de dizer que tem uma postura diferente em relação aos demais pré-candidatos.

Eles (Paulo Hartung, do MDB, e Renato Casagrande, do PSB) são adversários, mas representantes do mesmo projeto. Os dois são a mesma coisa. Sou oposição a esse projeto de Estado tocado pelas empresas que drena recurso público para incorporar em patrimônio privado, pontua André Moreira.

Ele defende um governo popular, não populista, com consulta deliberativa aos conselhos estaduais.

Se você tem uma pauta popular, não populista, mas deliberada pela população, ainda que indiretamente, por meio dos conselhos, você coloca o Legislativo para deliberar a pauta. E o Legislativo vai ter que explicar para a população porque não aceitar a causa da própria população.

História

Moreira formou-se pela Ufes em 1995, foi coordenador do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e do Centro Acadêmico de Direito Roberto Lyra Filho. Já foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-ES e do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Disputou, por duas vezes, a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil  seccional Espírito Santo (OAB-ES), em 2009 e 2012. Nas duas ocasiões, o vencedor foi Homero Mafra.

Nos protestos de 2013, atuou como advogado de manifestantes que ocuparam a Assembleia Legislativa. E foi depois disso que decidiu se filiar a um partido pela primeira vez.

Em 2013 mesmo escolheu o PSOL. Na disputa pelo Senado, em 2014, obteve 32.006 votos, o que representou 1,9% do total. Em 2016, na corrida pela Prefeitura da Capital, recebeu os votos de 5.668 eleitores (3%).

ENTREVISTA

Direitos humanos são para todos - André Moreira, pré-candidato ao governo

É comum haver críticas aos direitos humanos, uma de suas principais bandeiras.

Se a gente não discutisse direitos humanos ninguém estava combatendo direitos humanos. Só se combate aquilo que é forte. O ataque dos reacionários vai sobre essa pauta porque sabem que aí tem uma dificuldade de a população compreender. O que a gente está debatendo hoje em termos de direitos sociais, de reformas, da Previdência e trabalhista, são questões de direitos humanos, a luta pela dignidade.

Por que se filiou ao PSOL?

Foi durante as manifestações de junho de 2013, da ocupação da Assembleia. Atuei como advogado dos ocupantes e logo após me filiei. Cheguei a cogitar me filiar ao PT naquele momento, mas quando vi o PT adotando uma posição negativa em relação às manifestações, especialmente aquela na Assembleia, vi que não condizia com a minha visão de política.

O fato de não ter experiência na administração pública é um fator negativo?