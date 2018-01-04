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Eleições 2018

Adversários de Lula assinam manifesto defendendo candidatura do petista

Intitulado 'Eleição Sem Lula é Fraude', o documento foi elaborado pelo ex-ministro das Relações Exteriores do governo Lula Celso Amorim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 11:46

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 11:46

Manifesto pede eleições com Lula Crédito: Marcelo Prest
A deputada estadual gaúcha Manuela DÁvila (PC do B) e o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) Guilherme Boulos, possíveis adversários do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial deste ano, assinaram um manifesto em defesa do direito do petista ser candidato a presidente em 2018.
Intitulado "Eleição Sem Lula é Fraude", o documento elaborado pelo ex-ministro das Relações Exteriores do governo Lula Celso Amorim foi traduzido para o inglês, espanhol, francês e árabe e havia recebido até esta quarta-feira, 3, o apoio de mais de 115 mil pessoas. Entre elas o cantor Chico Buarque de Holanda e o linguista e filósofo norte-americano Noam Chomsky. A meta é chegar a 150 mil assinaturas até o dia 24, quando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) vai julgar o recurso que pode tornar o petista inelegível.
Lula, que lidera as pesquisas eleitorais para a Presidência, foi condenado em primeira instância a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá (SP). Ele alega inocência e recorreu ao TRF-4 contra a condenação. Se o tribunal mantiver a sentença o petista pode ficar inelegível com base na Lei da Ficha Limpa.
Manuela foi lançada pré-candidata a presidente pelo PC do B. Boulos, que não é filiado a partido político, recebeu convite do PSOL para disputar a Presidência pela legenda. Ele tem até março para decidir se aceita o convite.
Ciro Gomes, pré-candidato pelo PDT, foi procurado por meio de sua assessoria de imprensa mas não respondeu. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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