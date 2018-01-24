Adversário de Lula, Alckmin diz que 'ninguém está acima da lei'

Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo Crédito: Repordução / Internet

"Ninguém está acima da lei", disse o governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência pelo PSDB, Geraldo Alckmin, em uma postagem no Twitter. O governador faz referência ao julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela 8.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4).

Provável adversário de Lula nas eleições presidenciais, Alckmin escreveu que a decisão sobre o ex-presidente "cabe à Justiça". "Ninguém está acima da lei", acrescentou, acusando então o partido de Lula, o PT, de "irresponsabilidade" durante o período em que comandou o País.

Já em evento realizado no centro de São Paulo, Alckmin afirmou que "a população espera por Justiça. Mas isso cabe ao Judiciário decidir. A lei é para todos. Para mim, o resultado independe. Não se escolhe concorrente. Eu sou daqueles que faz campanha contra o adversário, mas falando com o povo".