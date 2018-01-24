Acompanhe o julgamento do recurso de Lula no TRF4

O recurso de apelação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a sentença de Moro que o condenou 9 anos e 6 meses de prisão no caso do triplex é julgado nesta quarta-feira (24) pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no valor de R$ 2,2 milhões a 9 anos e 6 meses de prisão. A decisão, de julho do ano passado, considerou que havia provas de que o imóvel era parte da propina destinada ao petista pela empreiteira OAS. Se a decisão do juiz Sérgio Moro for mantida nesta quarta-feira, Lula pode ficar inelegível e ter prisão decretada.
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Gebran Neto manteve a sentença do juiz Sergio Moro e aumentou para 12 anos e um mês de prisão a pena do petista por corrupção e lavagem de dinheiro. E ainda estabeleceu o início do cumprimento da pena no regime fechado e estipulou 280 dias-multa. Antes que a pena seja confirmada pelo TRF-4, outros dois desembargadores precisam apresentar seus votos.
INTERVALO
Por volta das 14 horas, o julgamento foi suspenso, para um intervalo. No retorno, às 15 horas, votam os desembargadores Leandro Paulsen e Victor Laus. Paulsen, que é revisor do processo, vota neste momento e, por enquanto, concorda com os pontos apresentados pelo relator. Ele ainda não votou oficialmente. Se acompanhar Gebran Neto, o ex-presidente será condenado também em segunda instância.