Acompanhe o julgamento do recurso de Lula no TRF4

O recurso de apelação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a sentença de Moro que o condenou 9 anos e 6 meses de prisão no caso do triplex  é julgado nesta quarta-feira (24) pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no valor de R$ 2,2 milhões a 9 anos e 6 meses de prisão. A decisão, de julho do ano passado, considerou que havia provas de que o imóvel era parte da propina destinada ao petista pela empreiteira OAS. Se a decisão do juiz Sérgio Moro for mantida nesta quarta-feira, Lula pode ficar inelegível e ter prisão decretada.