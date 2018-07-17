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Rádio CBN Vitória

Acompanhe a entrevista do governador Paulo Hartung

Hartung participa de uma entrevista ao vivo na manhã desta terça-feira na Rádio CBN Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 12:19

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 12:19

O governador Paulo Hartung, que anunciou recentemente sua decisão de não tentar a reeleição, para o que seria um quarto mandato, participa de uma entrevista ao vivo na manhã desta terça-feira na Rádio CBN Vitória. Veja no vídeo. 

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