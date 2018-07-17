Acompanhe a entrevista do governador Paulo Hartung

O governador Paulo Hartung, que anunciou recentemente sua decisão de não tentar a reeleição, para o que seria um quarto mandato, participa de uma entrevista ao vivo na manhã desta terça-feira na Rádio CBN Vitória. Veja no vídeo.
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