Ação do MP pede que Cabral e outros devolvam R$ 36 milhões no RJ

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) entrou com uma ação civil pública contra o ex-governador Sérgio Cabral Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) entrou com uma ação civil pública contra o ex-governador Sérgio Cabral, o empresário Jacob Barata Filho, o ex-presidente da Fetranspor Lélis Teixeira e outros executivos do transporte no Rio por improbidade administrativa e pelo ressarcimento de R$36 milhões aos cofres públicos. A ação foi aberta após investigação do MP sobre isenções fiscais tributárias destinadas as empresas de ônibus pelo Governo do Rio e que não se refletiram no abatimento das tarifas.

Também foram indiciados José Carlos Lavouras, ex-presidente do conselho administrativo da Fetranspor, Marcelo Traça Gonçalves, ex-vice presidente do conselho administrativo da empresa, e João Augusto Morais Monteiro, presidente do conselho superior da Rio Ônibus.

De acordo com o MP, o governo teria autorizado uma redução irregular de 50% no valor do IPVA das empresas de ônibus do Rio de Janeiro, sem que esse benefício seguisse as formalidades legais. O caso, que foi denunciado na Operação "Ponto Final", teria como justificativa permitir uma redução no custo das passagens para os cidadãos, o que não aconteceu após a liberação da redução fiscal.

Na verdade, a aprovação da medida, em janeiro de 2014, teria acontecido sem o devido processo de análise econômica necessária. Tudo teria sido desenhado nos bastidores através de negociações entre o ex-governador Sérgio Cabral, que cumpre pena de mais de 100 anos de prisão, e do empresário Jacob Barata Filho, que está em liberdade após decisão tomada por Gilmar Mendes.

Em troca de mensagens, Barata teria solicitado à Cabral a isenção do IPVA, "da mesma forma que foi dado às vans e barcas", sob a pena das empresas de ônibus perderem sua "liderança". O pedido chegou a Lélis Teixeira, então presidente da Fetranspor, que ressaltou que se tratava de uma questão que requeriria "muito cuidado", mas que seria atendida "no momento apropriado".

Apesar da inicial reticência, Cabral aprovou a medida no dia seguinte ao ofício chegar à Fetranspor, liberando então a redução dos R$ 36 milhões do IPVA, sob a justificativa de "diminuir o peso que as passagems representam" para uma "parcela significativa da população". A redução não ocorreu, o que configurou o ato de improbidade.

O MP determinou, portanto, que os acusados façam o ressarcimento integral dos benefícios concedidos, como previsto na Lei da Improbidade Administrativa, além do pagamento de multa e da perda dos direitos políticos. O Ministério ainda decretou, liminarmente, a indisponibilidade de todos os bens dos réus para garantir o pagamento do montante.

O QUE DIZ A DEFESA DE JACOB BARATA

"A defesa de Jacob Barata Filho esclarece que o valor proveniente da redução do IPVA já foi ressarcido ao Estado em 2016. Vale ressaltar que a desoneração foi adotada pelo Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de compensar o congelamento tarifário de 2013, que representou redução no custo de transporte de 6% para toda a população."