Abono para servidores da Câmara de Vitória pode não sair do papel

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aprovado ainda em 22 de novembro pela Câmara de Vitória para todos os 350 servidores da Casa pode não sair do papel. Mais de um mês depois, o projeto de lei não foi  e nem será  sancionado pelo prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS). "Não me manifesto sobre assunto interno da Câmara. Não vou sancionar nem vetar. Vai voltar para a Câmara para os vereadores decidirem", afirmou o prefeito à reportagem do Gazeta Online, nesta sexta-feira (28), logo após prestar contas ao Legislativo. Os servidores da prefeitura, por sua vez, também não receberam abono. O abono de R$ 1 milpara todos os 350 servidores da Casa pode não sair do papel. Mais de um mês depois, o projeto de lei não foi  e nem será  sancionado pelo prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS). "Não me manifesto sobre assunto interno da Câmara. Não vou sancionar nem vetar. Vai voltar para a Câmara para os vereadores decidirem", afirmou o prefeito à reportagem do Gazeta Online, nesta sexta-feira (28), logo após prestar contas ao Legislativo. Os servidores da prefeitura, por sua vez, também não receberam abono.

O projeto voltará à Câmara na semana que vem. O atual presidente da Casa, Vinícius Simões (PPS), contrário ao benefício, enviou o texto ao Executivo no limite do prazo, de dez dias úteis após a aprovação. E ele voltará à Casa também no limite do prazo, de 15 dias úteis, que o prefeito tinha para sancionar ou vetar.

Simões diz que o próximo presidente, Cleber Felix (PP)  que toma posse no dia 1º , poderá promulgar a lei, porém, ela não terá validade. "A lei em questão refere-se ao orçamento de 2018. Então mesmo sendo promulgada, não pode ser executada porque expirou o prazo", afirma o presidente.

A procuradora-geral da Câmara, Nicole Lima Janeiro, diz que a promulgação, conforme o regimento da Casa, deve ocorrer em até 48 horas após a chegada do texto . "Se ele (o presidente) não promulgar, essa faculdade passa para o 1º vice-presidente e assim sucessivamente", conta. Quanto à possibilidade de não promulgação da lei e sobre a validade ou não da execução do ato, essas são questões sobre as quais a procuradoria teria que se debruçar se acionada por Cleber Felix.

O vereador diz que pretende mesmo consultar o órgão. "Como eu posso pagar o abono de 2018 em 2019? Não estou dizendo que não vai ter o abono, mas tenho que saber de onde viria o recurso. Em 2019 vai ter pedido de abono também. Não podemos dar dois abonos no mesmo ano, afirma. Vou consultar a procuradoria e os vereadores", complementa. "Mas não posso me responsabilizar pela gestão passada. Transferiu o problema", pontua o futuro presidente. Clebinho votou a favor do abono, que teria um impacto de R$ 350 mil.

Em janeiro, a Câmara estará em recesso, mas o presidente vai trabalhar. E a procuradoria, também.

O "lapso temporal" que acomete o projeto de lei do abono pode não ter ocorrido aleatoriamente. "Eu calculei que se eu usasse os dez dias úteis e torcendo para a prefeitura usar o prazo máximo, de 15 dias úteis, aconteceria o que está acontecendo", diz Simões. "Os servidores merecem abono, mas educação é prioridade, complementa. O presidente encaminhou nesta sexta-feira (28) R$ 870 mil economizados em 2018 para o Executivo aplicar em escolas públicas da cidade. Serão R$ 8 mil para cada unidade escolar.