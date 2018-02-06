'A palavra fugir não existe na minha vida', diz Lula sobre possível prisão

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, em entrevista à Radio Jornal de Pernambuco, que "a palavra fugir" não existe na vida dele. A declaração do petista foi dada nesta terça-feira (6) após ele ser questionado se cogitaria fugir do país caso sua prisão fosse decretada.

Lula voltou a afirmar que será candidato à Presidência da República nas próximas eleições. O ex-presidente teve a condenação confirmada pelo TRF-4 no final de janeiro. Os desembargadores determinaram o início da prisão, de 12 anos e 1 mês em regime fechado, após esgotados os recursos na Corte.

O ex-presidente Lula: condenado, nega fugir do país Crédito: Divulgação | Instituto Lula

"A palavra fugir não existe na minha vida. Sou cidadão brasileiro, tenho orgulho de ser brasileiro, escapei da fome até os 5 anos de idade, porque nordestino que nasce na miséria tem pouca chance de sobreviver. Vou encarar qualquer situação de cabeça erguida", disse o ex-presidente.

Durante entrevista, o ex-presidente voltou a criticar integrantes do Ministério Público Federal (MPF) e o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas investigações em primeira instância da Operação Lava Jato, e a imprensa.

Lula respondeu perguntas sobre o resultado do julgamento em segunda instância no TRF-4, que confirmou e ampliou a sua condenação, no último dia 24 de janeiro.

"Eu imaginava que a segunda instância existia para corrigir os equívocos da Justiça. Eu fiquei pasmo quando vi na segunda instância os juízes mais preocupados em salvar a cara da mentira contada na primeira instância do que estudar os autos do processo e me absolver."

Lula também citou a polêmica do auxílio-moradia para os juízes federais para provocar Moro. "O povo brasileiro que não tem aumento de salário deve fazer como o juiz Sérgio Moro e requerer auxílio moradia."

O juiz, que recebe o auxílio, declarou na última semana que o benefício seria uma maneira de compensar a falta de reajuste dos juízes federais. Sobre Moro, ele disse que o juiz é um "messiânico" e "quase um analfabeto político".