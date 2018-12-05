'A história do café frio é uma verdade absoluta', diz Temer

A menos de um mês de passar o bastão para Jair Bolsonaro, o presidente Michel Temer disse, em evento na noite desta terça-feira, em Brasília, que quando o governo de um mandatário está na reta final, "ninguém mais te procura".
Quando o governo começa a acabar, ninguém mais te procura. A história do café frio é uma verdade absoluta afirmou Temer, que disse, em tom de brincadeira, que em seu gabinete o café ainda é servido quente:
Aliás, alguns se surpreendem porque lá na minha sala o café ainda é quente e vem água, porque as pessoas dizem que nem água servem nos últimos tempos. Eu, graças a Deus, além de dizer que lá o café ainda é quente, e olha que falta pouco tempo, nesses últimos dias tenho me surpreendido agradavelmente com homenagens que temos recebido completou, após ser homenageado pela Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil (Aprobio).
A expressão "café frio" costuma ser usada para descrever os últimos meses de um presidente da República à frente do cargo, quando diminui consideravelmente o assédio de políticos e empresários ao ocupante do terceiro andar do Palácio do Planalto. No caso de Temer, que não concorreu nas eleições de outubro e tampouco teve um candidato competitivo para patrocinar - Henrique Meirelles, que concorreu pelo MDB, não chegou a 2% dos votos - o clima de esvaziamento começou meses atrás, antes mesmo de começar a disputa eleitoral.