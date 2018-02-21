A gente não quer invadir, atirar e sair porque bandido pulou cinco casas, diz general

A gente não quer invadir, atirar, ter dano colateral (baixas de civis), gastar uma montanha de dinheiro e sair de lá porque o bandido pulou cinco casas e se escondeu. Isso é o que disse o general de brigada Adilson Carlos Katibe, que chefiou as tropas que atuaram em 2017 durante a greve da Polícia Militar no Espírito Santo, ao explicar as razões do Exército para defender a concessão de mandados coletivos durante a intervenção no Rio. A informação foi publicada pelo jornal "O Estado de S. Paulo".

Para os militares, os mandados coletivos são necessários em razão da desorganização das comunidades e até mesmo para a segurança dos moradores. Segundo eles, se um morador de uma casa onde um bandido se esconde permitir a entrada de militares, ele correrá o risco de ser morto pelos comparsas do criminoso, depois da saída das tropas.

General de brigada Adilson Carlos Katibe Crédito: Arquivo

Na frente interna, os generais estão se reunindo com as cúpulas das Polícia Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria da Administração Penitenciária, que estão entregando um diagnóstico de suas dificuldades operacionais e administrativas. Com base nelas, o Exército construirá o plano sobre o que será feito nos próximos dez meses - a intervenção federal decretada pelo presidente Michel Temer deve durar até 31 de dezembro.

Impasse

O governo federal vive um impasse sobre o uso de mandados coletivos em ações do Exército e da polícia durante a intervenção no Rio de Janeiro. Inicialmente, a estratégia do governo era liberar mandados coletivos para prisão. Após receber críticas, recuou e o ministério da Defesa disse que usaria o instrumento para busca e apreensão. Foi igualmente criticado.