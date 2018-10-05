Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2018

'A democracia é o caminho', diz Raquel Dodge

Procuradora-geral da República participou de evento em homenagem à Constituição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 19:01

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 19:01

Raquel Dodge, procuradora-geral da República Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge , ressaltou nesta terça-feira (02) a importância da Constituição Federal para garantir a democracia no Brasil. Ela citou uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira (05) pelo Datafolha segundo a qual 69% dos brasileiros consideram a democracia a melhor forma de governo .
"A democracia não é um caminho, a democracia é o caminho. O ambiente democrático permite que uma sociedade plural como a nossa conviva harmoniosamente", declarou Dodge, em um evento na Procuradoria-Geral da República (PGR) em homenagem aos 30 anos da Constituição.
Na mesma ocasião, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, lembrou do julgamento da Corte que garantiu ao Ministério Público autonomia pra fixar, em acordos de delação premiada, as penas dos colaboradores. O voto de Toffoli foi o que conduziu o julgamento.
"Se o Ministério Público é titular da ação penal, ele pode, na defesa do combate à criminalidade, avaliar qual é o benefício (ao delator). Inclusive no sentido de perdoar, de não processar", afirmou Toffoli, completando: "Sei que é um tema polêmico, mesmo dentro do Ministério Público".
O ministro também ressaltou o papel do Ministério Público na defesa dos direitos dos cidadãos, com poderes para entrar com ações no Judiciário para denunciar o descumprimento desses direitos.
"Não adiantava colocar direitos e garantias na Constituição se não tivesse alguém que, não havendo seu cumprimento, levasse ao Judiciário", disse Toffoli.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha
Imagem de destaque
App para denunciar violência agora inclui pedido de medida protetiva e pensão no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados