52 ONGs se dizem ultrajadas por fala de Bolsonaro sobre Amazônia

Agente descobre área de desmatamento na Amazônia Legal em 2011 Crédito: Divulgação/Ibama

Cinquenta e duas organizações da sociedade civil reagiram a fala do presidente Jair Bolsonaro (PSL) que afirmou na quarta-feira (21) que ONGs podem estar por trás de queimadas na Amazônia

Em carta aberta entregue no Palácio do Planalto , essas organizações, que fazem parte do Pacto Pela Democracia, dizem receber com indignação as falas do presidente e que Atribuir a terceiros a autoria de eventos pelos quais se é responsável é uma prática tão comum quanto nefasta.

O texto, assinado por entidades como 342 Amazônia, Atados, Bancada Ativista, Fundação Tide Setubal. Instituto Alana, Idec e Instituto Ethos, Também afirma que o presidente tem como dever constitucional proteger o ambiente.

Segundo o texto, a fala de Bolsonaro dificulta a atuação das organizações e coloca em risco a vida de ativistas. "Infelizmente, ela parece seguir a trilha de quem também declarou o desejo de varrer do Brasil todos os ativismos", escrevem as organizações.

Ricardo Borges Martins, coordenador-executivo do Pacto pela Democracia, diz que as declarações do presidente estão equivocadas ao colocar as organizações como inimigas do interesse público.

"Infelizmente isso tem sido frequente, o que revela um entendimento do presidente de que a sociedade civil não tem muito a contribuir, atuaria apenas para minar o seu governo, o que é um entendimento torpe. A sociedade civil está para ajudar governos a trabalhar políticas para o bem público."

Segundo Borges, as falas de Bolsonaro criam na sociedade um sentimento e uma opinião contrária as organizações, prejudicando as atividades. "As falas do presidente tem repercussão. Ele não pode fazer acusações sem fundamento."".

LEIA ABAIXO A ÍNTEGRA DA CARTA

Carta aberta ao Presidente Jair Messias Bolsonaro

Excelentíssimo Presidente da República,

Atribuir a terceiros a autoria de eventos pelos quais se é responsável é uma prática tão comum quanto nefasta. É com profunda indignação que as organizações abaixo assinadas recebem a falaciosa e gravíssima declaração proferida por vossa excelência na manhã desta quarta-feira (21/8) em que insinua sem quaisquer provas que organizações não governamentais poderiam ser responsáveis pelas queimadas em curso na Amazônia como forma de denunciar o governo em âmbito internacional.

Vossa Excelência ocupa o cargo de Presidente da República e, portanto, está entre suas responsabilidades defender e preservar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme explicita nossa Constituição Federal.

A recente acusação por si só já nos desperta imenso repúdio, e se torna ainda mais grave por não se tratar de um episódio isolado. A sugestão de que a atuação das ONGs no Brasil é marcada por práticas espúrias vem sendo enunciada de forma recorrente e absolutamente infundada por vossa excelência. Infelizmente, ela parece seguir a trilha de quem também declarou o desejo de varrer do Brasil todos os ativismos.

O sentimento é de ultraje quando entidades que se dedicam de forma plena e abnegada à defesa e à produção do bem público são frontalmente atacadas e acusadas injustamente de serem responsáveis pelos malefícios que tanto trabalham para combater. Lamentavelmente no Brasil, realizar este corajoso trabalho em numerosos casos significa também a exposição e o risco às vidas daqueles que de devotam a zelar pela construção de um país mais justo, íntegro, humano e respeitoso de seus recursos, do meio ambiente e das liberdades.

As ONGs deveriam ser consideradas aliadas do governo em inúmeras agendas fundamentais para a construção de uma sociedade próspera, digna e desenvolvida. Reiteramos, portanto, que se há aspiração genuína e ações concretas com vistas à defesa do interesse público e ao enfrentamento de ações ilegais, o governo precisa respeitar, valorizar e buscar colaborar com a sociedade civil organizada. Estamos aptos e dispostos a somar esforços pelo Brasil.

Assinam esta carta:

1. 342 Amazônia

2. 342 Artes

3. Advocacy Hub

4. Agenda Pública

5. Atados

6. Bancada Ativista

7. BrCidades

8. Casa Fluminense

9. CEDAPS

10. Cidade Escola Aprendiz

11. Delibera Brasil

12. Engajamundo

13. Frente Favela Brasil

14. Fundação Tide Setubal

15. Gestos-Soropositividade, Comunicação e Gênero

16. Gregaria (Argentina)

17. Habitat para a Humanidade Brasil

18. Hivos - Organização Humanista para Mudança Social

19. Imargem

20. Instituto Alana

21. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - Idec

22. Instituto Cidade Democrática

23. Instituto Construção

24. Instituto de Defesa do Direito de Defesa - IDDD

25. Instituto de Desenvolvimento Sustentável Baiano

26. Instituto de Governo Aberto

27. Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social

28. Instituto Luísa Mell de Proteção aos Animais e Meio Ambiente

29. Instituto Physis - Cultura & Ambiente

30. Instituto Socioambiental - ISA

31. Instituto Update

32. Instituto Vladimir Herzog

33. Mapa Educação

34. Move Social

35. Movimento Acredito

36. Movimento Boa Praça

37. Open Knowledge Brasil

38. Oxfam Brasil

39. Pacto Organizações Regenerativas

40. Política Viva

41. ponteAponte

42. Programa Cidades Sustentáveis

43. Rede Conhecimento Social

44. Rede Justiça Criminal

45. Rubens Naves Santos Jr Advogados

46. SOS Mata Atlântica

47. Szazi Bechara Storto Rosa Figueiredo Lopes Advogados

48. TETO Brasil

49. Transparência Brasil

50. Uneafro

51. Urbanismo Vivo (Argentina)