204 mil não precisam, mas vão poder votar

Os idosos também têm ganhado proporcionalmente mais peso entre o eleitorado com o passar dos anos. Desde 2004, graças ao processo natural de envelhecimento da população, aqueles com mais de 70 anos têm representado uma parcela maior do total de eleitores.

Para 2018, os eleitores acima de 70 anos serão, ao todo, 204 mil no Estado, o que significa 7,87% do universo de 2,7 milhões de votantes, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em 2004, eram 4,98% do total.

Para especialistas, podem influenciar a decisão do idoso de exercer ou não o direito ao voto fatores característicos de cada região, como grau de escolaridade, acesso às zonas eleitorais e o próprio contexto político-administrativo local.

Dona Therezinha Rodrigues Bravo, 90 anos, não é obrigada a votar, mas faz questão de comparecer às urnas para votar Crédito: Carlos Alberto Silva

Eles destacam que, nas eleições municipais, por exemplo, é possível haver cidades com abstenção menor entre os idosos, visto que as questões municipais estão mais presentes no cotidiano do cidadão e, durante a campanha, os candidatos a cargos municipais se mantêm mais próximos da população.

O cientista político e professor da FGV Marcelo Issa, que estuda sobre a participação social efetiva, avalia que há uma conjugação de fatores.

Como o voto para eles é facultativo, há a fragilidade e a debilidade física pela idade. E eles também são alcançados pelo cansaço da população com a política, o que faz com que haja pouco engajamento político entre os idosos, aponta.

Para o cientista social Joilton Rosa, nesta idade pode haver um maior distanciamento de questões ligadas à sociedade em geral, pois os idosos parecem preocupados quase que apenas com eles mesmos e com sua família, além do incômodo de sair de casa para enfrentar fila na seção eleitoral.

Eles demonstram falta de credibilidade em relação aos governos e governantes, bem como certo desânimo quanto à possibilidade de mudanças em prol do cidadão. O Brasil quer um novo sistema político. Esta será a primeira eleição em nível nacional pós-Lava Jato e o povo deu uma demonstração que precisa ser refletida com muita humildade por todos, afirmou.

MOTIVAÇÃO

Na parcela de idosos que ainda fazem questão de ir votar, continuar participando faz parte de sua autopercepção como pessoa integrada à sociedade, além de ser a única maneira de realmente dizer o que pensa, como é o caso da aposentada Therezinha Bravo, de 90 anos.

Sempre votei, eu gosto. Acho que é dever do brasileiro. É melhor a gente participar para não dar espaço para os mal-intencionados. Entendo que a população está mesmo desanimada com a política, mas temos que escolher pessoas honestas para mudar o que está aí, aconselha.

CONSEQUÊNCIA

O professor Marcelo Issa destaca que o expressivo número de idosos que preferem não votar não é um fenômeno isolado do Brasil, pois tradicionalmente essa é a faixa etária com maiores índices de não comparecimento, mesmo em democracias mais maduras.

Um dos efeitos disso para as eleições presidenciais de 2018 pode ser um prejuízo na votação de Jair Bolsonaro, segundo ele.

O perfil do eleitor de Bolsonaro se concentra majoritariamente entre jovens ou maiores de 60 anos. Se esta fatia expressiva dos eleitores dele não comparecer, há impactos no resultado, afirma.

ANÁLISE

Os estudiosos ressaltam que uma reflexão que pode ser feita a partir desta situação é se a participação democrática no Brasil está se restringindo apenas ao ato de votar.