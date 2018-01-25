'Votos claramente combinados', diz PT sobre condenação de Lula

Lula, ex-presidente e condenado no caso do Triplex Crédito: Wilton Junior/Agência Estado

Após a condenação do ex-presidente Luís Inácio Lula da Siva por unanimidade no processo do tríplex no Guarujá, nesta quarta-feira, o Partido do Trabalhadores (PT) divulgou uma nota afirmando que os votos que o condenaram foram "claramente combinados". No texto, o partido ainda chamou o julgamento de "farsa judicial".

"O dia 24 de janeiro de 2018 marca o início de mais uma jornada do povo brasileiro em defesa da Democracia e do direito inalienável de votar em Lula para presidente da República. O resultado do julgamento do recurso da defesa de Lula, no TRF-4, com votos claramente combinados dos três desembargadores, configura uma farsa judicial. Confirma-se o engajamento político-partidário de setores do sistema judicial, orquestrado pela Rede Globo, com o objetivo de tirar Lula do processo eleitoral", diz trecho.

O texto foi publicado no site do partido e compartilhado pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann. "Não nos rendemos diante da injustiça. Lula é candidato", escreveu a senadora em seu Twitter.

Ainda no comunicado divulgado pelo partido, o PT afirma que irá confirmar a candidatura de Lula na convenção partidária e que efetuará o registro no dia 15 de agosto, conforme Legislação eleitoral.

"Não vamos aceitar passivamente que a democracia e a vontade da maioria sejam mais uma vez desrespeitadas. Vamos lutar em defesa da democracia em todas as instâncias, na Justiça e principalmente nas ruas. Vamos confirmar a candidatura de Lula na convenção partidária e registrá-la em 15 de agosto, seguindo rigorosamente o que assegura a Legislação eleitoral. Se pensam que história termina com a decisão de hoje, estão muito enganados, porque não nos rendemos diante da injustiça", diz texto.