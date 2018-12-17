'Você tem como explorar', diz Bolsonaro sobre Raposa Serra do Sol

A reserva indígena Raposa Serra do Sol deverá ser revista por Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A reserva indígena Raposa Serra do Sol deverá ser revista por Jair Bolsonaro (PSL) assim que ele assumir a presidência da República. Nesta segunda-feira (17) ele confirmou informação veiculada pelo jornal Valor Econômico de que sua equipe está analisando a situação da área que ocupa 1,7 milhão de hectares no Estado de Roraima.

É a área mais rica do mundo. Você tem como explorar de forma racional, e no lado dos índios dando royalties e integrando o índio à sociedade, disse Bolsonaro, sem dar detalhes.