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Reserva Indígena

'Você tem como explorar', diz Bolsonaro sobre Raposa Serra do Sol

Presidente eleito confirma que pode rever a criação da reserva, que ocupa 1,7 milhão de hectares no Estado de Roraima

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 20:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 20:51
A reserva indígena Raposa Serra do Sol deverá ser revista por Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
A reserva indígena Raposa Serra do Sol deverá ser revista por Jair Bolsonaro (PSL) assim que ele assumir a presidência da República. Nesta segunda-feira (17) ele confirmou informação veiculada pelo jornal Valor Econômico de que sua equipe está analisando a situação da área que ocupa 1,7 milhão de hectares no Estado de Roraima.
É a área mais rica do mundo. Você tem como explorar de forma racional, e no lado dos índios dando royalties e integrando o índio à sociedade, disse Bolsonaro, sem dar detalhes.
Durante a campanha, ou mesmo no período em que era ainda pré-candidato à Presidência, Jair Bolsonaro afirmou mais de uma vez que, caso chegasse ao Planalto, não haveria mais demarcação de terras a indígenas.
> Chanceler propôs a Bolsonaro pacto cristão com EUA e Rússia

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