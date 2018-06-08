'Tira minha filha daqui', disse mulher antes de morrer no RJ

Alessandra Soares, de 27 anos, foi vítima de uma bala perdida dentro de casa Crédito: Reprodução

"Tira minha filha daqui". Essas foram as últimas palavras da auxiliar de serviços gerais Alessandra dos Santos Soares, de 27 anos, vítima de bala perdida dentro de casa, na tarde de quarta-feira, no Morro da Coroa, no Catumbi. Alessandra foi baleada e morreu na frente da família, durante um tiroteio entre traficantes na comunidade. O enterro foi nesta quinta-feira, no Cemitério do Catumbi. Ela deixa o marido e duas filhas pequenas, uma de 3 anos e outra de 3 meses, que ainda estava amamentando.

"Vou ficar com essa dor, que será uma dor eterna. Só isso. Minhas filhas vão ficar comigo, e com a ajuda dos meus pais, vamos tentar criá-las para que elas cresçam e sejam pessoas do bem", disse o viúvo Francisco Rafael, em entrevista ao RJTV, da Rede Globo.

O tiro que atingiu Alessandra partiu de um confronto entre traficantes, que disputam o domínio do tráfico na região. Moradores contam que tiroteios são comuns na comunidade. A PM informou que não houve operação no morro na quarta-feira.

A cunhada da vítima, Maria Alves, contou que Alessandra havia acabado de fazer a comida e estava indo em direção ao quarto quando a bala entrou e a atingiu na altura do peito.

"Ela ainda falou suas últimas palavras. Meu irmão perguntou se o tiro havia pegado, ela disse que sim, com a mão em cima de onde foi atingida, e falou: "tira minha filha daqui"  contou Maria Alves, que cuidou da filha mais velha de Alessandra, após a tragédia  passei a noite toda com a menina de 3 anos. Ela não conseguia dormir, perguntava aonde estava a mãe. Eram 4h e ela acordada, sem conseguir dormir, porque viu o fato", disse, chorando, ao RJTV.