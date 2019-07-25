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Comunicado

'The Intercept Brasil' afirma que não comenta sobre suas fontes

O comunicado diz ainda que a "tentativa de ligar supostos hackers ao Intercept Brasil é mais uma etapa dos constantes ataques"

Publicado em 

25 jul 2019 às 12:17

Publicado em 25 de Julho de 2019 às 12:17

The Intercept Brasil Crédito: Edilson Rodrigues
O site The Intercept Brasil afirmou, em nota, que, "assim como a melhor imprensa mundial, não comenta assuntos relacionados à identidade de suas fontes anônimas". Preso nesta quarta-feira (24), um hacker disse à polícia que deu ao site acesso a conversas do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sergio Moro.
O comunicado diz ainda que a "tentativa de ligar supostos hackers ao Intercept Brasil é mais uma etapa dos constantes ataques aos quais nossa redação tem sido submetida" desde o início da publicação da série "As mensagens secretas da Lava Jato", em 9 de junho. "Trata-se de um claro ataque à liberdade de imprensa", afirma a nota.
> Spoofing: o que é e como evitar a invasão de dados sofrida por Moro
Segundo o site, a Operação Spoofing, deflagrada pela Polícia Federal, "não muda o fato de que a Constituição Federal garante o direito do Intercept de publicar suas reportagens e manter o sigilo da fonte, mesmo direito garantido para toda a imprensa brasileira".
> Leia também: Moro comemora ação da PF e associa prisões a conteúdo do Intercept
"O Intercept Brasil vê com preocupação as conclusões precipitadas do ministro Sérgio Moro sobre uma investigação que sequer teve seu inquérito concluído. Esperamos que a Polícia Federal, comandada por Moro, tenha autonomia para conduzir uma investigação isenta."
Ao Supremo Tribunal Federal, Moro disse desconhecer "qualquer investigação em andamento a respeito" do jornalista Glenn Greenwald, editor do The Intercept Brasil.
> Quem são os quatro presos sob suspeita de hackear autoridades

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