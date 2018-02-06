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Indireta sobre Lula

É 'surreal' que condenado lidere pesquisas, diz ministro de Temer

Carlos Marun disse que a situação atual é 'estranha'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 15:19

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 15:19

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, culpou a falta de credibilidade da Justiça para justificar a liderança do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas, mesmo depois de ser condenado em segunda instância. Segundo Marun, essa situação é "estranha e surreal" e mostra a falta de credibilidade da Justiça provocada pelo ativismo político de juízes.
O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun: ataque ao Judiciário Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Depois, o ministro explicou que não se trata de uma defesa do ex-presidente Lula. E ponderou que a lei é clara e não permite que condenados em segunda instância sejam candidatos.
Em palestra durante café da manhã organizado esta terça-feira (6) pela Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig), Marun fez duros ataques ao Judiciário e defendeu a nomeação da deputada Cristiane Brasil (PTB -RJ) para ministra do Trabalho.
Ele disse que é atribuição do presidente da República fazer as nomeações para cargos no Executivo.

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