É 'surreal' que condenado lidere pesquisas, diz ministro de Temer

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, culpou a falta de credibilidade da Justiça para justificar a liderança do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas, mesmo depois de ser condenado em segunda instância. Segundo Marun, essa situação é "estranha e surreal" e mostra a falta de credibilidade da Justiça provocada pelo ativismo político de juízes.

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun: ataque ao Judiciário Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Depois, o ministro explicou que não se trata de uma defesa do ex-presidente Lula. E ponderou que a lei é clara e não permite que condenados em segunda instância sejam candidatos.

Em palestra durante café da manhã organizado esta terça-feira (6) pela Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig), Marun fez duros ataques ao Judiciário e defendeu a nomeação da deputada Cristiane Brasil (PTB -RJ) para ministra do Trabalho.