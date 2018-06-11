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Crítica

'Sem imprensa livre a Justiça não funciona bem', diz Cármen Lúcia

Ministra presidente do Supremo questiona, em seminário sobre liberdade de imprensa, na Sala de Sessões da Segunda Turma da Corte, 'porque o Brasil é tantas vezes lembrado no mundo como um dos lugares em que a profissão de jornalista continua a ser tantas vezes agredida, vilipendiada'

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 18:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 18:15
Ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal Crédito: André Dusek
A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, disse nesta segunda-feira (11) que sem a imprensa livre a Justiça não funciona bem, o Estado não funciona bem. Ela criticou a violência contra jornalistas. Para a ministra, é preciso refletir por que em plena democracia questões como violência contra jornalistas ainda estão presentes.
Por que o Brasil é tantas vezes lembrado no mundo como um dos lugares em que a profissão de jornalista continua a ser tantas vezes agredida, vilipendiada?, questionou. Segundo Cármen, o Brasil tem potencial para ser matriz, e não apenas cópia, de outras práticas de expressão e de imprensa para todos os povos.
As informações foram divulgadas no site do Supremo. Promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, o Seminário 30 anos Sem Censura: a Constituição de 1988 e a Liberdade de Imprensa, reúne jornalistas e advogados para debater a importância da liberdade de expressão.
No discurso de abertura, a presidente do Supremo e do CNJ destacou que o objetivo do encontro é apresentar o resultado do relatório estatístico sobre liberdade de imprensa elaborado pela professora Tereza Sadek, chefe do Departamento de Pesquisas do CNJ, para colocar o tema em discussão tanto no poder Judiciário, quanto em outras esferas da sociedade civil.
Participaram da mesa de abertura da conferência o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cláudio Lamachia, o deputado federal Miro Teixeira (Rede/RJ) e a jornalista, escritora e integrante da Academia Brasileira de Letras (ABL) Rosiska Darcy. Segundo Cármen, é de fundamental importância discutir questões como o poder e a mídia, o poder da mídia e o poder na mídia.
A presidente do STF ressaltou as mudanças significativas ocorridas nos meios de comunicação, no poder e na sociedade nos últimos 30 anos, destacando que a Constituição precisa ser reinterpretada para se manter viva e coerente com as necessidades do povo brasileiro. Talvez há 40 anos fosse impossível se cogitar um encontro como esse, acredita.
Em homenagem ao jornalista, acadêmico e escritor Alberto Dines, que morreu em 22 de maio, a presidente do STF personificou seu agradecimento a cada um dos jornalistas brasileiros. Citando Dines e o jornalista Hipólito da Costa, a ministra afirmou que é preciso prosseguir, ressaltando que só a cidadania responsável e comprometida produzirá um Estado melhor.
Acredito num Brasil em que cada cidadão possa exercer a sua liberdade de maneira crítica, bem informada e para isso nós precisamos das mídias, da imprensa livre, de todas as formas de comunicação cidadã, por isso a importância de um encontro como esse.

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