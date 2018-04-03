Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Discurso

'Quero que votem o mérito do meu processo', afirma Lula

Em último ato público antes do STF julgar seu habeas corpus, ex-presidente reafirma que não está 'acima da lei'

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 01:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 01:55
O ex-presidente criticou O mecanismo, do diretor José Padilha, pelo fato de o programa ter colocado o personagem inspirado nele falando a frase é preciso estancar a sangria Crédito: Dario Oliveira / Estadão Conteúdo
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na noite desta segunda-feira (2), em discurso em um ato no Rio anunciado como o último com sua participação antes do julgamento de seu habeas corpus preventivo pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que deseja ver o mérito de seu processo julgado. Na quarta-feira, o STF julgará pedido seu pedido de habeas corpus. Se for negado, o petista pode ser preso.
Eu não estou aqui pelo direito de ser candidato. O que eu quero é que eles parem de mentir a meu respeito, devolvam a minha inocência. Eu quero é que eles votem o mérito do meu processo. Não estou acima da lei, tenho que ser tratado como qualquer cidadão. Quero é que digam a verdade a meu respeito, afirmou.
Sem se referir diretamente à possibilidade real de ser preso, disse: Se eles não me deixarem de falar, falarei pela boca de vocês. Andarei com as pernas de vocês. Se meu coração parar de bater, baterá pelo coração de vocês, declarou, ao saudar o público e agradecer a presença de representantes de outros partidos no ato em defesa de sua liberdade, como a presidenciável Manuela dÁvila (PCdoB).
Isso aqui não é uma seita, que todo mundo tem que pensar igual. Ter Manuela e (Guilherme) Boulos (pré-candidato à Presidência pelo PSOL) como candidato é um luxo.
Do ato, no Circo Voador, na Lapa, participam o compositor Chico Buarque (que não discursou) e parlamentares do PT, PSOL, PSB, PDT, PCO e PCdoB. O nome com que foi batizado, Em defesa da democracia  Justiça para Marielle, faz menção a Marielle.
Com capacidade para cerca de duas mil pessoas, a casa de espetáculos está lotada de apoiadores do ex-presidente, que exaltou feitos dos seus governos.
Dirigindo-se à família da vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada dia 14, homenageada nas falas, disse: Eles pensam que matando a carne acabam com a pessoa. Mas não acabam com os sonhos e as ideias.
Ex-presidente critica série 'O Mecanismo'
Em seu discurso, Lula afirmou ainda que a TV Globo fez um acordo com a Netflix para que fosse filmada a série O mecanismo, sobre a Lava Jato, que criticou  um dos personagens é inspirado nele.
O ex-presidente criticou O mecanismo, do diretor José Padilha, pelo fato de o programa ter colocado o personagem inspirado nele falando a frase é preciso estancar a sangria, que ficou conhecida como sendo do então senador Romero Jucá (MDB-RR). A afirmação de Jucá veio à tona quando ele foi gravado numa tentativa de barrar a Lava Jato.
A TV Globo, embora seja o canal de maior audiência, não tem mais a mesma credibilidade. Agora eles fizeram um acordo com a Netflix, de contar uma mentira que a Globo não teve coragem de contar. Colocaram na minha boca o que o Jucá falou, colocaram o (doleiro Alberto) Yousseff no comitê de campanha da (ex-presidente) Dilma (Rousseff), e outros que tais. A série é livremente inspirada na Lava Jato, segundo Padilha, por isso não segue à risca os fatos reais da operação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados