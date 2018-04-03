'Quero que votem o mérito do meu processo', afirma Lula

O ex-presidente criticou O mecanismo, do diretor José Padilha, pelo fato de o programa ter colocado o personagem inspirado nele falando a frase é preciso estancar a sangria Crédito: Dario Oliveira / Estadão Conteúdo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na noite desta segunda-feira (2), em discurso em um ato no Rio anunciado como o último com sua participação antes do julgamento de seu habeas corpus preventivo pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que deseja ver o mérito de seu processo julgado. Na quarta-feira, o STF julgará pedido seu pedido de habeas corpus. Se for negado, o petista pode ser preso.

Eu não estou aqui pelo direito de ser candidato. O que eu quero é que eles parem de mentir a meu respeito, devolvam a minha inocência. Eu quero é que eles votem o mérito do meu processo. Não estou acima da lei, tenho que ser tratado como qualquer cidadão. Quero é que digam a verdade a meu respeito, afirmou.

Sem se referir diretamente à possibilidade real de ser preso, disse: Se eles não me deixarem de falar, falarei pela boca de vocês. Andarei com as pernas de vocês. Se meu coração parar de bater, baterá pelo coração de vocês, declarou, ao saudar o público e agradecer a presença de representantes de outros partidos no ato em defesa de sua liberdade, como a presidenciável Manuela dÁvila (PCdoB).

Isso aqui não é uma seita, que todo mundo tem que pensar igual. Ter Manuela e (Guilherme) Boulos (pré-candidato à Presidência pelo PSOL) como candidato é um luxo.

Do ato, no Circo Voador, na Lapa, participam o compositor Chico Buarque (que não discursou) e parlamentares do PT, PSOL, PSB, PDT, PCO e PCdoB. O nome com que foi batizado, Em defesa da democracia  Justiça para Marielle, faz menção a Marielle.

Com capacidade para cerca de duas mil pessoas, a casa de espetáculos está lotada de apoiadores do ex-presidente, que exaltou feitos dos seus governos.

Dirigindo-se à família da vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada dia 14, homenageada nas falas, disse: Eles pensam que matando a carne acabam com a pessoa. Mas não acabam com os sonhos e as ideias.

Ex-presidente critica série 'O Mecanismo'

Em seu discurso, Lula afirmou ainda que a TV Globo fez um acordo com a Netflix para que fosse filmada a série O mecanismo, sobre a Lava Jato, que criticou  um dos personagens é inspirado nele.

O ex-presidente criticou O mecanismo, do diretor José Padilha, pelo fato de o programa ter colocado o personagem inspirado nele falando a frase é preciso estancar a sangria, que ficou conhecida como sendo do então senador Romero Jucá (MDB-RR). A afirmação de Jucá veio à tona quando ele foi gravado numa tentativa de barrar a Lava Jato.