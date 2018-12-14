'Que tudo seja normalizado no caso deste terrorista', diz Bolsonaro sobre Battisti Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Em resposta a Salvini, que pediu a Bolsonaro "justiça" a Battisti mandando-o de volta à Itália, o presidente eleito agradeceu a "consideração" e indicou positivamente pela possível extradição do ex-ativista. A decisão sobre a extradição será dada pelo presidente da República, o atual,

(MDB), ou o futuro, Bolsonaro.

"Que tudo seja normalizado brevemente no caso deste terrorista assassino defendido pelos companheiros de ideais brasileiros", escreveu o político. "Conte conosco".

Na decisão de Fux, o ministro faz a expedição do mandado de prisão para ser cumprido pela Interpol, no Brasil representada pela Polícia Federal. Também citou pedido da Interpol para prender Battisti pelos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro.