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Reforma

'Previdência saiu do Congresso e subirá nos palanques', diz Marun

Em seu discurso de abertura da Convenção Abras, no Rio de Janeiro, Marun acusou políticos contrários à reforma de hipócritas

Publicado em 19 de Março de 2018 às 21:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 21:09
Marun acusou políticos contrários à reforma de hipócritas, por não terem votado pela sua implementação por motivos eleitoreiros Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
A reforma da Previdência deixou o Congresso e vai subir nos palanques, disse a empresários do setor supermercadista nesta segunda-feira (19), o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun. Em seu discurso de abertura da Convenção Abras, no Rio de Janeiro, Marun acusou políticos contrários à reforma de hipócritas, por não terem votado pela sua implementação por motivos eleitoreiros.
Ouso dizer que o grande problema do Brasil, fora a corrupção, é a hipocrisia, homens e mulheres na política não dizem o que realmente pensam, disse Marun, afirmando que a não aprovação da reforma da Previdência foi o pior revés que o governo Temer sofreu.
Para ele, é um risco este ano eleger políticos que não tiveram coragem de tomar uma decisão na hora que era necessário para evitar maiores déficits da Previdência. Hoje eu rogo a Deus que se eleja um presidente da República alguém que não minta que a reforma não é necessária, seria a eleição de um mentiroso, comentou.
Ele voltou a afirmar que o presidente Michel Temer é o melhor presidente por hora de mandato que o Brasil já teve, e disse que Temer vem sendo perseguido por ter decidido acabar com o corporativismo.
Estamos vendo inflação e juros baixos, tivemos o melhor natal dos últimos anos, e tudo isso em meio a mais brutal perseguição ao presidente Temer, afirmou. Fizemos a reforma trabalhista, e tudo isso em um ano e meio de governo, imagina se tivéssemos quatro anos, ele (Temer) iria estar disputando o posto de melhor presidente da República da história do Brasil, bradou, sendo muito aplaudido pelas centenas de empresários presentes.

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