'Previdência saiu do Congresso e subirá nos palanques', diz Marun

Marun acusou políticos contrários à reforma de hipócritas, por não terem votado pela sua implementação por motivos eleitoreiros Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

A reforma da Previdência deixou o Congresso e vai subir nos palanques, disse a empresários do setor supermercadista nesta segunda-feira (19), o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun. Em seu discurso de abertura da Convenção Abras, no Rio de Janeiro, Marun acusou políticos contrários à reforma de hipócritas, por não terem votado pela sua implementação por motivos eleitoreiros.

Ouso dizer que o grande problema do Brasil, fora a corrupção, é a hipocrisia, homens e mulheres na política não dizem o que realmente pensam, disse Marun, afirmando que a não aprovação da reforma da Previdência foi o pior revés que o governo Temer sofreu.

Para ele, é um risco este ano eleger políticos que não tiveram coragem de tomar uma decisão na hora que era necessário para evitar maiores déficits da Previdência. Hoje eu rogo a Deus que se eleja um presidente da República alguém que não minta que a reforma não é necessária, seria a eleição de um mentiroso, comentou.

Ele voltou a afirmar que o presidente Michel Temer é o melhor presidente por hora de mandato que o Brasil já teve, e disse que Temer vem sendo perseguido por ter decidido acabar com o corporativismo.