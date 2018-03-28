'Polícia Federal está à disposição de Fachin', diz Jungmann

O ministro da Segurança Nacional, Raul Jungmann Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou nesta terça-feira (27) que colocou a Polícia Federal (PF) à disposição do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), após ele relatar que sua família recebeu ameaças. Segundo Jungmann, o diretor da PF, Rogério Galloro, converseu com Fachin. Entretanto, o ministro disse, que por enquanto, não precisa reforçar sua segurança pessoal.

Jungmann disse que, mesmo assim, a PF tem duas equipes prontas, uma para ajudar na segurança do ministro, se for necessário, e outra para abrir um inquérito sobre o caso.

Ele classificou como inaceitáveis as ameaças. Para Jungmann, o caso é ainda mais grave porque o STF está prestes a julgar um pedido de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fachin é relator do pedido.

"É inaceitável. É uma ameaça que alcança todo o Judiciário, sobretudo no momento de uma decisão como essa", disse Jungmann, pouco antes de se reunir com deputados.

Em entrevista ao programa de Roberto D´Ávila na Globonews, o ministro disse que sua família vem sofrendo ameaças. Ele pediu providências à ministra Cármen Lúcia, presidente do STF, e à Polícia Federal.

"Uma das preocupações que tenho não é só com julgamento, mas também com a segurança de membros da minha família", disse o ministro. "Tenho tratado desse tema e de ameaças que têm sido dirigidas a membros da minha família.

Fachin, que substituiu o ministro Teori Zavascki, morto em janeiro de 2017 em acidente aéreo em Parati, na relatoria dos processos da Lava Jato no STF, disse ainda ter solicitado algumas providências à presidente do STF e à PF por intermédio da delegada que trabalha aqui no tribunal.

"Nem todos os instrumentos foram agilizados, mas eu efetivamente ando preocupado com isso, e esperando que não troquemos fechadura de uma porta já arrombada também nesse tema", disse.