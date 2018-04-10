'Ninguém está acima da lei', diz Alckmin sobre prisão de Lula

Alckmin Crédito: Reprodução

O pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, afirmou que "ninguém está acima da lei", ao responder sobre a prisão do ex-presidente Lula. A jornalistas durante o Fórum da Liberdade, o tucano avaliou que o momento "é muito triste", mas acrescentou que a justiça precisa ser feita.

"Na vida pública, todos têm o dever de prestar contas", declarou. Mais tarde, ele foi questionado sobre a prisão do ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira. Alckmin negou que o caso possa vir a afetá-lo na disputa eleitoral e disse que o ex-diretor terá que prestar contas.

Alckmin se disse contrário a uma mudança no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) que possa levar a impedir a prisão após condenação em segunda instância. Para ele, "se a decisão de segunda instância não tiver efeito, os tribunais viram órgãos de passagem". Ele ainda ressaltou o longo período de tempo transcorrido em recursos, que podem levar à prescrição dos crimes.