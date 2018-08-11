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Campanha do PT

'Negociei com a Dilma', diz Mônica Moura sobre caixa 2

Marqueteira também reiterou que tratou valores com ex-presidente e que houve recursos não contabilizados na eleição de Haddad de 2012
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2018 às 01:00

Publicado em 11 de Agosto de 2018 às 01:00

Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ré na Operação Lava-Jato, a marqueteira Mônica Moura reiterou em interrogatório ao juiz Sergio Moro nesta sexta-feira (10) que houve caixa 2 nas campanhas do PT da ex-presidente Dilma Rousseff de 2014 e do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad em 2012. Mônica disse que negociou os recursos não contabilizados diretamente com a ex-presidente.
 Negociei com a Dilma. Foi tudo negociado diretamente com ela. Pela primeira vez, negociei valores com uma presidente  disse Mônica.
Ela prestou depoimento num caso em que é acusada junto com João Santana, seu marido e sócio, de ter recebido US$ 3 milhões de despesas eleitorais do PT em contas secretas no exterior da empreiteira Odebrecht, entre 2012 e 2013.
A delatora disse que não sabia da existência do esquema de corrupção apelidado de "petrolão", que consistia no pagamento de propina a agentes públicos e a partidos políticos por empreiteiras em troca de contratos da Petrobras. Mônica afirmou ainda que, ao receber os recursos para pagamento de campanha, não sabia que se tratava de dinheiro com origem em práticas de corrupção.
 Eu não sabia. Não tenho nada a ver com petrolão. Nunca recebi propina. Não estou dizendo que não tenho culpa. Estou cumprindo o acordo há um ano e meio e não tenho nada a esconder.
O PT negou as acusações feitas pela marqueteira e disse que a Lava-Jato "arma espetáculos de olho nas eleições".

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