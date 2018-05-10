'Não vão investigar o Janot?', indaga Renan

Renan Calheiros (PMDB-AL) pode ter dificuldade para se reeleger ao Senado Crédito: Renato Costa / Ag. Senado

Alvo de 11 investigações, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) elogiou nesta quarta-feira (9) o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, que propôs ampliar a restrição do foro privilegiado de julgamento para todas as autoridades do Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público.

Quero cumprimentar a posição corajosa do ministro Dias Toffoli. Todo mundo tem de se submeter a investigação, o Ministério Público e o Judiciário também, sobretudo quando pairam dúvidas sobre suas atuações. Não vão investigar o Janot?, provocou Renan, numa referência ao ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, um de seus algozes na Lava Jato. E o Miller?, continuou, em alusão ao procurador da República Marcelo Miller, pivô da crise que culminou com a suspensão do acordo de delação de executivos da J&F e com a prisão de Joesley Batista.

Toffoli encaminhou nesta quarta um ofício à presidente do Supremo, Cármen Lúcia, apresentando duas propostas de súmula vinculante à decisão da Corte que, na semana passada, restringiu o foro de deputados federais e senadores apenas para crimes ocorridos durante o mandato. No documento, o magistrado sugere que a medida seja estendida a todas as autoridades.