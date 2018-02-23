'Não sou candidato', diz Temer

O presidente Michel Temer disse nesta sexta-feira, 23, em entrevista à rádio Bandeirantes, que não será candidato à reeleição. Ele rebateu as acusações de que o governo está fazendo a intervenção no Rio de Janeiro pensando nas eleições.

Ao ser questionado sobre as especulações de que a opção por decretar a intervenção federal da segurança pública teria como objetivo as eleições, o presidente rebateu: "É uma jogada de mestre, mas não é eleitoral. Não tem nada de eleitoral nesta questão.