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Fora de eleição

'Não sou candidato', diz Temer

Presidente da República nega que irá concorrer à disputa presidencial de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 14:47

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 14:47

O Presidente Michel Temer Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente Michel Temer disse nesta sexta-feira, 23, em entrevista à rádio Bandeirantes, que não será candidato à reeleição. Ele rebateu as acusações de que o governo está fazendo a intervenção no Rio de Janeiro pensando nas eleições.
Eu não sou candidato, disse Temer na entrevista à rádio Bandeirantes, completando: Eu não serei candidato".
Ao ser questionado sobre as especulações de que a opção por decretar a intervenção federal da segurança pública teria como objetivo as eleições, o presidente rebateu: "É uma jogada de mestre, mas não é eleitoral. Não tem nada de eleitoral nesta questão.

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